新變種「B.1.640.2」現蹤法國！攜帶46種突變　傳染力更強

▲法國發現最新變種病毒。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

法國科學家在馬賽（Marseille）發現最新變種病毒B.1.640.2，並將其命名IHU變異株，目前累計12名患者，第一例與非洲國家喀麥隆（Cameroon）的旅遊史有關。此毒株攜帶46種突變，與原始毒株相比，可能更具疫苗抗性及傳染力，但目前沒有跡象顯示，它的傳播能力超越Omicron。該論文目前被發表在臨床醫學網站medRxiv。

去年12月10日，馬賽地中海感染研究中心（IHU Méditerranée Infection）學者發現了B.1.640.2，他們根據檢測結果指出，此毒株攜帶E484K突變，可能更具疫苗抗性，另外也攜帶N501Y突變，恐怕更具傳染力。

《每日郵報》報導，研究團隊認為，B.1.640.2可能是Omicron的遠親，並且從更早以前的病毒演化而來，不過相關病例並未迅速傳播，目前沒有在他國發現，也沒有被世界衛生組織（WHO）列為「調查中毒株」。

▲巴黎Omicron病例增加，戴口罩的民眾走過艾菲爾鐵塔。（圖／達志影像／美聯社）

教授科爾森（Philippe Colson）領導研究團隊，他證實，「我們的確在馬賽地區發現此變異株的幾起病例。」論文中也寫道，「這些觀察結果再次表明，新變異株出現及從海外引入的不可預測性，也證明了控制這種引入及後續傳播的困難性。」

去年11月，Omicron首次現蹤南非，此後迅速傳播，侵襲西方多國並且成為主要毒株，在法國已佔新增病例約60%。一些研究指出，儘管它的傳染力極強，導致感染人數暴增，但引發症狀似乎相對輕微。

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