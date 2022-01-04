百間防疫旅館有缺失　醫：繼續用Omicron社區感染只是時間問題

記者黃翊婷／綜合報導

台北市2間防疫旅館疑似群聚，3名確診者感染Omicron變異株，而全台防疫旅館大體檢，約100多間有缺失需要複驗，掀起各界熱議。中華民國防疫學會理事長王任賢認為，若缺失短時間內難以改善又繼續使用，只要出現一例Omicron病例，距離社區感染爆發只是時間問題。

▲全台防疫旅館上月21日起展開全面稽查。（資料照／記者沈繼昌攝）

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台北市2間位於中正區的防疫旅館疑似發生群聚感染，其中一間防疫旅館的3名確診者感染Omicron變異株，指揮中心3日將案17058和案17099改為本土，成為全台首例Omicron本土個案。同日又有一名桃園機場40多歲女清潔人員確診，該員打過兩劑AZ疫苗，屬於突破性感染，消息傳開後，讓部分民眾相當擔心疫情再起。

關於防疫旅館的問題，指揮官陳時中表示，上月已發函給交通部觀光局，要求落實防疫旅館查核，總查核數為465間，2日累計完成395間查核，但有100多間有部分缺失，需要複驗，目前已有8間完成複驗，接下來會由專家小組落實造訪。

陳時中強調，發生群聚後都有擬定相關指標，要求地方政府要根據相關指標回頭檢視是否有相關情況，並要求加強檢視；初步研判，相關情況對社區威脅相對低，台北市有幾間正在檢視中，但不代表有群聚發生，僅是在查看評估看是否有群聚的可能性。

不過，中華民國防疫學會理事長王任賢向《中國時報》表示，防疫旅館是為了補償封閉國境關口造成的營運損失，不是用來隔離病人的，若缺失短時間內難以改善又持續使用，一旦出現一例Omicron病例，距離社區感染爆發只是時間問題；他提出兩點建議，一是由海關進行唾液篩查，只要45分鐘就能知道結果，若確診可以馬上送醫，二是提供入境者預防性用藥，讓他們在家檢疫。

▼桃園機場一名女清潔人員確診。（資料照／記者李毓康攝，非本文當事人）