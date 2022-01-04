本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

▲桃園機場有員工感染，今上午11時將針對第二航廈進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心3日深夜公布國內新增1例本土確診病例，為桃園機場清潔員，今天（4日）再傳桃機又有兩名員工染疫。對此，精神科醫師潘建志提醒，桃園中壢的朋友請提高警覺，有異狀就採檢。

指揮中心3日深夜證實機場清潔人員確診，列為本土個案，該個案採檢Ct值11。桃園市政府接獲醫院通報個案後，已通知個案家人就讀的兩校，今分別預防性停課一天，並立即針對6名家人採檢，檢驗結果確認均為陰性。

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對此，潘建志今在臉書說，此個案基因定序還沒出來，7成是Delta，3成是Omicron，桃園中壢的朋友請提高警覺，有異狀就採檢；另外，台北市防疫旅館有2個案改判為本土，是台灣首見的Omicron變種。

▼潘建志說，春節返鄉入境人數在16日前會到最高峰。（圖／資料照）



潘建志表示，台灣第一線邊境防守，因為7+7，春節返鄉入境人數在16日前會到最高峰，接下來2個星期情勢嚴峻；好消息是全國疫苗第一劑已達80%，第二劑70%，希望這次能平安度過。

指揮中心3日深夜公布新增一例本土，個案於2日出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，並於3日進行快篩，結果為陽性，同時採檢後確診。

另外，個案另曾於去年12/30、12/31上午9時至12時有至忠貞市場（中壢前龍街路段）擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，衛生單位將針對該市場進行疫調及接觸者匡列。忠貞市場今上午正常營業，下午將停業進行全面消毒，並預計停業2天。

除了該個案，今再傳出桃機又有兩名員工感染。對此，桃機公司表示，以指揮中心說法為主，但上午11時將針對第二航廈展開大清消。指揮中心則說，將於下午2點記者會統一說明。