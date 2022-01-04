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北市小黃撞飛行人「頭部重創不治」　重機路過追撞事故車倒地

▲▼計程車行經光復南路、忠孝東路路口，撞上疑似違規過馬路的張男，張男送醫後不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲計程車行經光復南路、忠孝東路路口，撞上疑似違規過馬路的張男，張男送醫後不治。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市信義區4日凌晨2時許，一輛計程車行經光復南路、忠孝東路路口時，撞上一名疑似違規穿越馬路的行人，行人當場被撞飛失去生命跡象，計程車見狀停下處理，此時另一輛黃牌重機經過該處，疑似未注意路況，再撞上事故計程車，所幸騎士僅受輕傷。警消到場，緊急將行人送醫，急救後仍因傷重宣告不治，事故原因及肇事責任有待調查釐清。

▲▼計程車行經光復南路、忠孝東路路口，撞上疑似違規過馬路的張男，張男送醫後不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼計程車行經光復南路、忠孝東路路口，撞上疑似違規過馬路的張男，張男送醫後不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲計程車撞上行人後，右前車頭凹陷、擋風玻璃碎裂。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，羅姓運將（57歲）事發時開著計程車，由南往北行經光復南路，在忠孝東路四段路口時，遇上張姓男子（55歲）疑似違規穿越馬路，羅男閃避不及撞上，張男被彈飛在地失去意識。羅男見狀立即停車，下車查看，此時一輛黃牌重機從忠孝東路四段往東騎來，疑似未注意路況，撞上計程車左後方車身，游姓騎士（21歲）連人帶車倒地。

羅男表示，當時開在中線車道，準備載客人去新莊，行經事發路段時，發現有路人走在路中，閃避不及當場撞上，不久一輛黃牌重機就衝過來，撞上計程車左後門後倒地。游男則說，當時騎著買來不到2個月的二手重機，看不清楚前方路況就撞上計程車，倒地後右腳踝擦傷。

▲▼計程車行經光復南路、忠孝東路路口，撞上疑似違規過馬路的張男，張男送醫後不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼計程車行經光復南路、忠孝東路路口，撞上疑似違規過馬路的張男，張男送醫後不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲游男騎乘重機撞上計程車，重機車殼破裂、計程車左後方車身鈑金凹陷。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場，發現張男已失去呼吸心跳，緊急替他施行CPR並送往國泰醫院急救，但最後仍因傷重宣告不治。警方在現場採證，發現計程車車頭右前方鈑金凹陷，擋風玻璃碎裂，經調閱監視器，初步研判行人疑似違規穿越馬路，經酒測已排除羅男酒駕，事故原因及肇事責任有待釐清。

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