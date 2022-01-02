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社會 社會焦點 保障人權

違規騎車上人行道「撞倒報廢車」釀火燒　冒失男：那邊怎麼有車

▲▼男子逆向騎車上人行道，卻撞倒報廢機車釀成火燒車。（圖／記者游宗樺攝）

▲男子逆向騎車上人行道，卻撞倒報廢機車釀成火燒車。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區2日凌晨3時許，一輛報廢機車被人發現倒在新海橋下的人行道上，冒著火光熊熊燃燒，警消到場撲滅火勢，不解為何好端端的報廢機車會突然起火。轄區警方調查後，發現是一名男子在人行道上逆向騎車，撞倒報廢機車後離開，卻造成火燒機車的意外。警方除依機車行駛人行道開出罰單外，還要追究肇事逃逸的相關責任。

▲▼男子逆向騎車上人行道，卻撞倒報廢機車釀成火燒車。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在現場圍起封鎖線，進行採證釐清事故細節。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火的機車為報廢機車，停放在新海橋板橋端的橋下人行道，事發時一名年約20歲的男子騎車逆向上人行道，途中撞倒報廢機車，男子起先不以為意，隨後便先行離去，孰料報廢機車一倒，卻意外引燃火勢，將整輛機車燒得只剩骨架，警消到場發現機車裡的安全帽、雨衣散落一地，卻未被大火燒到，研判機車可能是先被撞倒，車廂物品灑出後機車才燒起來。

▲▼男子逆向騎車上人行道，卻撞倒報廢機車釀成火燒車。（圖／記者游宗樺攝）

▲肇事男子（左）事後重回現場，經酒測已排除酒駕肇事。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場後圍起封鎖線，經調閱附近監視器，發現一名男子事發時騎車行經該地，循線將他帶回後，男子供稱因不想在馬路上逆向，選擇把機車騎上人行道，因為天色昏暗才撞到那輛報廢機車，不知道為什麼會有人把機車停在那邊，害自己不明不白撞上還莫名其妙火燒車。警方除依規定開出交通違規罰單外，將繼續追究肇事逃逸的責任。

▲▼男子逆向騎車上人行道，卻撞倒報廢機車釀成火燒車。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼男子逆向騎車上人行道，卻撞倒報廢機車釀成火燒車。（圖／記者游宗樺攝）

▲報廢機車已被燒剩骨架，車廂裡的東西則散落一旁。（圖／記者游宗樺攝）

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關鍵字：

火燒車報廢車逆向人行道違規

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