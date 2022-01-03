譙「力宏敢、去宏敢敢」！高雄酒醉髒話妹慘了　運將今提告

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄一名計程車運將元旦連假期間載到一對情侶，不料女子卻酒醉失控，還以「髒話機關槍」飆罵運將，最後於中途被請下車。該段車內紀錄器畫面在網路上瘋傳後引起警方注意，今(3日)警方循線聯繫上運將李男(53歲)，目前李姓運將已對該名女子提出公然侮辱告訴，全案依規定受理，將追查女子到案說明。

車內紀錄器拍下，該對情侶2日下午1時許疑似透過APP叫車，司機抵達指定地點時，隨即發現女子已經喝醉酒，還不斷拍打自動車門，怒吼「給我開門喔！」運將察覺女子行為脫序，還轉頭詢問「小姐妳喝醉了嗎？」而男友則在一旁道歉「她喝多了，不好意思！」運將提醒「喝醉了也不要這樣子(拍打車門)...。」這時女子聞言怒嗆「我知道啦你不要吵啦！」

而在計程車行進間，女子在車上頻頻失控，吵著想打開車窗，運將擔憂女子恐突然打開車門釀成意外，基於安全考量因此決定拒載，「我送你們到這邊就好，萬一她開車門我沒辦法。」不料此舉卻點燃女子怒火，立即啟動「髒話機關槍」、連珠炮飆罵運將，「你再講一次啊！殺小啦，拎O雞O」、「我要回XX，你要趕我下車是不是啊？拎O雞O檢舉你而已啦！」

眼看女友情緒失控，一旁的男友還不斷安撫「不要喝醉了就大小聲」、「好了！」但仍然拉不住失控的女友，最後男友也崩潰大吼「你幹什麼啦！」女子還憤怒回嗆「你為一個司機兇我喔？？」隨後女子還為了85元車資找零幹譙司機，「85塊啦！O拎O雞O啦！找15塊O你娘！」甚至還一度破音飆罵「O你娘！笨色、操O掰！力宏敢啦！」一連串飆罵一氣呵成。

該段影片在網路上瘋傳後引起警方注意，高雄市新興分局稍早表示，已經循線聯繫上李姓運將，李男也於今早10時45分到派出所，表示自己是在昨下午1時許於苓雅區三多四路接到該組乘客，後因女子失序，故於中華、五福路口請2人下車；目前李男已對該女提出公然侮辱告訴，警方已受理，將追查女子到案說明。

▼酒醉女子被請下車，暴走飆罵運將。（圖／翻攝「社會事」）

