台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

記者白珈陽／台中報導

台中市北區永興街2日上午一間滷味小吃店發生氣爆，事發時轄區第二警分局員警陳柏銘、吳紀宏正巧在一旁不到10公尺遠的地方處理違規勤務，未料數秒後突砰然巨響，2員雖受到驚嚇，但隨即穩下心神，發現倪姓老闆娘已受傷受困店內，馬上衝進店裡將老闆娘救出，驚悚又英勇的畫面在此曝光。

▲發生氣爆時，第二警分局員警陳柏銘、吳紀宏正巧在一旁不到10公尺遠的地方處理違規勤務 。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局表示，永興所警員陳柏銘、吳紀宏巡邏經過，發現氣爆發生時立即通報119，研判當時環境民眾可能處於危險，第一時間衝進火場協助傷患送醫。

陳柏銘表示，當時他與吳紀宏剛好在滷味店旁邊執行違規勤務，沒想到突然發生氣爆，當下有嚇到，馬上看周遭有沒有受傷民眾，隨後發現民宅內有一個女子疑似受傷，由於當時天然氣的管線還在冒小火，可能還持續在洩氣，擔心發生2次氣爆，立刻與女子家人偕同將她搬出來。媒體問陳會不會擔心自身安危，他說「就先救人。」

▲▼警員陳柏銘第一時間衝進店內救出老闆娘。（圖／民眾提供）

該起事故發生在2日上午，當時店家尚未開始營業，於備料時疑因煮食不慎，引起瓦斯氣爆，爆炸當下現場傳出巨大聲響，火勢已順利撲滅，而這起爆炸造成倪姓老闆娘（43歲）受傷，所幸其意識清楚，目前已經被送往醫院救治，經醫師評估為臉部及四肢二級燒燙傷，無生命危險。