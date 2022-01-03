爛醉妹計程車上叫不停！4分半片女網友「都在看他」：女友換我

網搜小組／鄺郁庭報導

有人在《爆廢公社二館》分享一段影片引發熱論，只見有男子帶著一位爛醉妹搭計程車，女生一路狂盧就算了，還吵著要開車門，讓司機相當困擾，只能婉轉地請對方下車，卻換來爛醉妹一頓失控國罵。影片曝光後，網友們卻紛紛歪樓，認為同行男實在是太有風度太圈粉，「我喝醉都不會這樣，女朋友要不要換我？」

「酒醉就乖乖窩在男朋友懷裡就好，何必為難司機大哥勒！ #無奈的男友。」有網友貼出2段影片，可以看到這是計程車司機車內的攝影機畫面，時間則是昨（2）日下午1點18分左右。當時司機看到爛醉妹一直拍車門，講話也特別大聲，就問「小姐妳喝醉了嗎？」

同行男相當抱歉，「她喝多了，不好意思。」醉女還一邊上車一邊吼，「我……知道！不要吵啦！不要吵好不好！」爛醉妹上了車之後未見消停，繼續對同行男瘋言瘋語，儘管被男生摟在懷裡還是繼續碎念，好不容易稍微安靜下來，又起身往另一邊倒去，躺了一下之後突然要求，「開門一下好不好？林北叫他開喔！叫他給我開門喔！」

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▲同行男一直安撫女方情緒。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

司機趕緊看了一下後座，並委婉地告知，「不好意思，我送你們到這邊就好了，萬一她等一下路上給我開門的話，這個……我沒辦法。」結果爛醉妹一聽到這句，整個大暴走，開始一連串的國罵，從三字、五字到七字完全沒停過。同行男則是不斷拉住女子，拼命安撫女方情緒，一邊不停地跟司機道歉。

影片一出，比起酒品不好的爛醉妹大暴走，網友反而被溫柔的同行男圈粉，因為男方一路上都超有風度，雖然會大吼爛醉妹冷靜、不要發酒瘋，但大多時候都是溫柔的摟著女方，得知拒載也沒有不滿，相當配合地帶著女子下車。

▲網友狂喊男生太圈粉。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友們紛紛在底下狂讚同行男，「這男的值得更好的」、「這男生真的不錯欸！一直道歉，真的，他值得更好的」、「男生真的不錯！廣大單身的女性真的可以接收」、「影片出來，大家肯定是要肉搜那位優質天菜啊！」也有人表示，「司機脾氣好好」、「酒品差就不要喝嘛」、「拿影片直接提告啊！幹嘛跟她客氣？」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。