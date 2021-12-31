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同時開門幾秒就染疫！防疫旅館群聚原因曝　「走廊」竟是罪魁禍首

▲▼飯店走廊。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲研究人員證實，病毒可能會通過防疫旅館的走廊傳播。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／編譯

紐西蘭一家防疫旅館爆發群聚感染事件，一名從菲律賓入境的旅客在確診染疫後，被安排到飯店隔離，沒想到竟因此傳染給另外3名房客。研究人員證實，病毒是在房門短暫被打開後，通過飯店走廊在幾位旅客之間傳播的。

據CNN報導，今年7月，紐西蘭當局發現，一名從菲律賓入境的旅客檢測結果呈陽性，隨後將其安排到一家防疫旅館隔離，而5名從阿聯酋入境的旅客也因為1人染疫，而被安排到同一所防疫旅館隔離。這2組旅客住在同樓層的2個不同房間，彼此隔著一條走廊，但所有人都被禁止外出，只有醫護人員在進行體檢或送餐時，他們才被允許開門。

▲▼新冠檢測。（圖／路透）

▲研究人員發現，同房染疫旅客的病毒基因順序不同，才推論出走廊傳播的可能。（示意圖／路透）

然而，在隔離期間，5名從阿聯酋入境的旅客又有3人被傳染新冠，而基因檢測表明，他們染疫的同伴並不是感染源，因為他們的病毒基因順序竟和菲律賓入境的旅客相同。研究人員查看閉路電視畫面後發現，這2個房間在隔離期間共有4次同時開門的紀錄，儘管每次開門的時間只有短短幾秒，但研究人員認為，病毒通過飯店走廊在幾位旅客之間傳播是最合理的解釋。

研究人員路易斯（Fox Lewis）在《新發傳染病》期刊指出，「我們的研究結果支持此一假設，即在2個房間同時開門的過程中，菲律賓旅客房內的病毒顆粒迅速擴散，穿過走廊，進入阿聯酋旅客的房間，導致其中的3人染疫。唯一沒被傳染的阿聯酋旅客過去曾接種2劑輝瑞疫苗，因此我們認為這起案例證明了疫苗的有效性以及病毒的傳播途徑，這對公衛領域極其重要。」

紐西蘭的這起防疫旅館群聚感染並非個案。12月初，香港也出現了2名房客不曾見面，卻有一名隔離者遭對面染疫房客傳染Omicron的案例，顯示在防疫旅館短暫開門取餐也會造成感染風險，也再次證實，新冠病毒在空氣中的傳播力極強。

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