Omicron攻入　香港元旦急封3區「強制檢測1485人」

▲Omicron已在香港造成社區傳染。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

Omicron新冠變種病毒入侵香港，香港政府元旦當晚連續封鎖3區，並展開強制檢測，共約1485人接受檢測，暫未發現陽性病例。香港食物及衛生局長陳肇始2日表示，Omicron已在社區傳播，現正處於一個臨界點，會密切觀察是否存在爆發跡象。

香港政府元旦晚間陸續於東涌、北角和馬鞍山展開強制檢測，分別在3區檢測了900人、285人、300人，未發現陽性病例。

香港食物及衛生局長陳肇始在一個電台節目上指出，Omicron變種病毒已在社區傳播，目前正處於一個臨界點，會密切觀察是否有爆發跡象，當務之急為全力以赴處理疫情。

陳肇始提到，「望月樓」餐廳群組至今已有4人確診，最新一例確診者與先前確診的國泰航空男性機組員曾在同一時段用餐，但雙方位置相隔較遠，擔心出現短距離的空氣傳播。

陳肇始說，衛生防護中心翻查了大量監視畫面，發現男機組員當天坐的位置靠近餐廳門口，部分客人離開時可能經過，已經聯絡同一時段曾到過望月樓餐廳的大部分客人，並呼籲其他曾在相關時段光顧的客人盡快接受檢測。

陳肇始還說，追蹤工作一直進行，包含觀察在檢疫中心有否與望月樓相關的更多病例，及追蹤第二、第三層密切接觸者。

陳肇始強調，目前疫苗供應充足，民眾接種完第三針後，不排除隔一段時間後要再打第四針。