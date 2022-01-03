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上百道老饕嚴選年菜滿1388送120現金抵用券　年夜飯快速上菜過好年！

▲▼大潤發年菜以及電暖器用品宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲一走進大潤發賣場，紅燈籠、萌虎發發春聯喜氣年節氣氛印入眼簾，傳遞出濃厚的新年氣息。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

大紅燈籠高高掛！一走進大潤發賣場，紅燈籠、萌虎發發春聯喜氣年節氣氛印入眼簾，傳遞出濃厚的新年氣息，不少人驚覺「不是才剛聖誕節，怎麼新年就要到了！」農曆春節在1月底，比起去年2月中春節提早了2周，年節備戰，大潤發嚴選各家知名品牌年菜已全面上市，伴手禮、水果禮盒、餅乾、泡麵豐沛陳列於架上，讓民眾輕鬆採買一站購足所有年貨準備過好年。

▲▼大潤發年菜以及電暖器用品宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾驚呼賣場好有年味！餅乾展示區也換上滿滿的大包裝餅乾。

▲▼大潤發年菜以及電暖器用品宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲大潤發年年賣翻的吉祥話紅襪今年也有新意上架。

大潤發更是精心佈置年節氛圍，讓民眾一進賣場就驚呼「好像年貨大街」，媲美年貨大街的零食區全面19元起，零食餅乾區也換上滿滿的大包裝零食餅乾「每個看起份量又多又便宜，全家一起吃剛剛好」，除了餅乾零食，還有一落落牌架的各種尺寸春聯，「豐衣足食」、「招財進寶」等春聯讓空間瞬間有年味；每年過年一定要穿紅色象徵鴻運到，大潤發年年賣翻的吉祥話紅襪今年也有新意上架，「新年大贏殺四方」、「平安符」、「大吉」陪你好運迎新年。

▲▼大潤發年菜以及電暖器用品宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲「豐衣足食」、「招財進寶」等春聯讓空間瞬間有年味。

▲▼大潤發,年菜,春節。（圖／大潤發提供）

▲熱呼呼的湯品、鍋物一定是冬季進補、春節團聚必備菜色。（圖／大潤發提供）

春節只剩一個月，網友紛問「年菜哪裡買」、「要怎麼買年菜」，為了讓主婦們有感省荷包，大潤發準備好上百道老饕嚴選名店年菜，並加碼全館年菜滿1,388元，送120元現金抵用券（每人每卡限領5張，使用日期2022/2/3～2/16）等好康優惠。快來看看有哪些好料可選擇，熱呼呼的湯品、鍋物一定是冬季進補、春節團聚必備菜色，雞湯要熬燉出料美味鮮的湯頭可不容易，要採購好的食材，花長時間燉煮才能煮好，不管是人嵾烏骨雞、蒜頭雞湯、雪梨北杏燉雞湯等在大潤發裡通通都可以滿足每個人的喜好；此外，年夜飯少不了象徵豪華吉祥的佛跳牆，尤其是大潤發夥伴一致推薦港式鮑魚佛跳牆，特選食材、親民價格，在家也能吃出五星級的感受。

▲▼大潤發,年菜,春節。（圖／大潤發提供）

▲年夜飯必備主角佛跳牆，大潤發夥伴一致推薦港式鮑魚佛跳牆。

▲▼大潤發,年菜,春節。（圖／大潤發提供）

▲▼大潤發,年菜,春節。（圖／大潤發提供）

▲各式美味可口的年菜必備菜色，都可在大潤發一次購足。

▲▼大潤發年菜以及電暖器用品宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲大潤發準備好上百道冷凍美食，並加碼年菜好康優惠，讓主婦省錢有感。

對於忙碌的家庭主婦來說，年前家務事已經很多，還要花很多時間精力準備功夫菜當年夜菜實在太辛苦了，大潤發集結各式開運手路菜，從西式經典豬肋排、中式橙汁肋排、蹄膀、廣式左宗棠雞，港式蜜汁雙方等近百道手路菜，在擺出極品大明蝦、帝王蟹等高級海鮮及高檔肉品，讓你滿足家人每一位的味蕾！不妨現在走一趟大潤發就能輕鬆搞定。 

▲▼大潤發,年菜,春節。（圖／大潤發提供）

▲準備過年的年夜飯可以輕鬆簡單！

▲▼大潤發年菜以及電暖器用品宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲大潤發特別設置進口水果伴手禮和專區，送禮體面又大方。

年節伴手禮挑選也是一大學問，拜訪長輩親戚送水果最合適，年節期間大潤發特別設置進口水果伴手禮盒專區，包含象徵平安吉祥的「蘋果」、好運來到的「梨子」、象徵長壽的「桃子」等各式進口水果禮盒，不但有應景的禮盒包裝，水果的品種、大小也經過特別篩選，讓送禮體面又大方。

▲▼大潤發年菜以及電暖器用品宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲可當尾牙禮品或自用的電暖器專區，讓你防疫抗寒完整部署過新年。

大潤發的年貨大街可不只這樣，滿足採買年貨、伴手禮需求外，集結小型個人用可愛造型電暖器、陶瓷電暖器、葉片式電暖器、鹵素燈電暖器等保暖電器專區，可當尾牙禮品或自用，讓你防疫抗寒完整部署過新年。

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