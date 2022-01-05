春節將至　台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境

▲春節將至，為防非洲豬瘟，台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣自中國大陸2018年非洲豬瘟爆發以來，成功守住非洲豬瘟的入侵，成為亞洲地區少數沒有非洲豬瘟的國家，但仍然有民眾存著僥倖的心態，將含有非洲豬瘟病毒的豬肉產品寄來台灣，今年12月農委會動植物防疫檢驗局在台南郵局查獲來自泰國包裹有香腸，經檢驗出非洲豬瘟陽性，顯示國際非洲豬瘟疫情威脅嚴峻。

台南市長黃偉哲表示，春節將至，呼籲市民切勿從海外攜帶或網購香腸、臘肉等豬肉產品，避免成為非洲豬瘟防疫破口。台南市為全國養豬頭數第四大縣市，共有近600場養豬場，飼養約60萬頭豬隻，絕對不能掉以輕心，口蹄疫的危害已經過去，千萬不要讓非洲豬瘟的噩夢重現。

市長黃偉哲指出，為防堵非洲豬瘟，除了由台南市農業局動保處派員訪視養豬場豬隻健康情形外，已跨局處協調同步進行相關查核工作及防疫宣導，包括由環保局針對台南市廚餘養豬場加強檢核工作，確保廚餘經充分加熱再使用；民政局、勞工局執行辦理新住民防疫宣導，強化新住民的防疫觀念，避免造成防疫破口；衛生局會同衛生福利部食品藥物管理署、防檢局台南檢疫站及移民署台南市專勤隊針對台南市販售東南亞食品商店查核肉品來源，台南市政府將全力防堵非洲豬瘟發生，全民也要協力共同來守護台灣的養豬產業。

台南市農業局長李建裕呼籲，民眾勿自國外攜帶肉類產品入境及網購國外肉品寄送台灣，自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉入境第1次罰20萬，第2次罰100萬，另自疫區輸入禁止輸入的肉製品者，將依法處7年以下有期徒刑，得科新台幣3百萬以下罰金。請切勿以身試法，避免遭受裁罰。另外，呼籲養豬業者自主落實豬場人車門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施，豬隻若有任何異常死亡請通報動保處（通報專線：06-6323039）。