　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

春節將至　台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境

▲春節將至，為防非洲豬瘟，台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲春節將至，為防非洲豬瘟，台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣自中國大陸2018年非洲豬瘟爆發以來，成功守住非洲豬瘟的入侵，成為亞洲地區少數沒有非洲豬瘟的國家，但仍然有民眾存著僥倖的心態，將含有非洲豬瘟病毒的豬肉產品寄來台灣，今年12月農委會動植物防疫檢驗局在台南郵局查獲來自泰國包裹有香腸，經檢驗出非洲豬瘟陽性，顯示國際非洲豬瘟疫情威脅嚴峻。

▲春節將至，為防非洲豬瘟，台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，春節將至，呼籲市民切勿從海外攜帶或網購香腸、臘肉等豬肉產品，避免成為非洲豬瘟防疫破口。台南市為全國養豬頭數第四大縣市，共有近600場養豬場，飼養約60萬頭豬隻，絕對不能掉以輕心，口蹄疫的危害已經過去，千萬不要讓非洲豬瘟的噩夢重現。

▲春節將至，為防非洲豬瘟，台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，為防堵非洲豬瘟，除了由台南市農業局動保處派員訪視養豬場豬隻健康情形外，已跨局處協調同步進行相關查核工作及防疫宣導，包括由環保局針對台南市廚餘養豬場加強檢核工作，確保廚餘經充分加熱再使用；民政局、勞工局執行辦理新住民防疫宣導，強化新住民的防疫觀念，避免造成防疫破口；衛生局會同衛生福利部食品藥物管理署、防檢局台南檢疫站及移民署台南市專勤隊針對台南市販售東南亞食品商店查核肉品來源，台南市政府將全力防堵非洲豬瘟發生，全民也要協力共同來守護台灣的養豬產業。

▲春節將至，為防非洲豬瘟，台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市農業局長李建裕呼籲，民眾勿自國外攜帶肉類產品入境及網購國外肉品寄送台灣，自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉入境第1次罰20萬，第2次罰100萬，另自疫區輸入禁止輸入的肉製品者，將依法處7年以下有期徒刑，得科新台幣3百萬以下罰金。請切勿以身試法，避免遭受裁罰。另外，呼籲養豬業者自主落實豬場人車門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施，豬隻若有任何異常死亡請通報動保處（通報專線：06-6323039）。

ET快訊
中獎天天開！一年份衛生棉、iPhone 13都在新聞雲
LIVE／Omicron桃機確診又+1　社區感染再起？2劑A
臥龍洞3屍命案　媽公開手寫信：我要妳一輩子良心不安
《全明星》小春開罵挨轟情勒　胡宇威經紀人發聲了
台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信曝光
快訊／「豐興鋼鐵」創辦人林文貴辭世
點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴
快訊／Omicron本土來襲 　新北「31篩檢站」地點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市政府稽查八大行業　7起違規各開罰3千元

疫情擴大市民關心防疫　黃偉哲：防止防疫疲乏戒慎恐懼因應

春節將至　台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境

台東移民署攜手衛生局　遠赴南橫霧鹿村提供疫苗接種服務

國內疫情升高 黃偉哲：不要有「防疫疲勞」趕快打疫苗

新北貢寮區行政大樓啟用　結合Gongliao在地意象進駐4機關

新北貢寮龍崗社區生態復育工程　百年埤塘重生打造社區新亮點

快訊／台鐵傳「平交道事故」！碰撞不明異物　台南=永康6列車延誤

全台首家公辦夜間托育招生　歡迎台南市民踴躍報名

全台率先區區有樂齡　台南獲樂齡教育奉獻獎肯定

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

台南市政府稽查八大行業　7起違規各開罰3千元

疫情擴大市民關心防疫　黃偉哲：防止防疫疲乏戒慎恐懼因應

春節將至　台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境

台東移民署攜手衛生局　遠赴南橫霧鹿村提供疫苗接種服務

國內疫情升高 黃偉哲：不要有「防疫疲勞」趕快打疫苗

新北貢寮區行政大樓啟用　結合Gongliao在地意象進駐4機關

新北貢寮龍崗社區生態復育工程　百年埤塘重生打造社區新亮點

快訊／台鐵傳「平交道事故」！碰撞不明異物　台南=永康6列車延誤

全台首家公辦夜間托育招生　歡迎台南市民踴躍報名

全台率先區區有樂齡　台南獲樂齡教育奉獻獎肯定

武陵農場櫻花季2月中開跑　單日限6000人入場！ 客運門票明起開搶

刺蝟膨脹大3倍竟患「氣球病」　送醫打三針才「消風」

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

諾威斯基球衣明退休！曝最想念的時光　讚恩師籃球知識超出世界

2歲童泳池「拉肚子」水變黃湯！要賠9千家長氣討拍...反被罵爆了

暗戀老闆娘！前員工持刀脫光跨坐想硬上　她救了自己全靠這動作

快找出工作證！「這些職業」住6大飯店直接打85折　限時13天開訂

長榮年終、股利豐　張國華夫婦申報持股信託擬節稅

喬科維奇豁免參賽澳網　英前球王哥哥：要是我沒打疫苗就不可能

中年有成！董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男

地方熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

雲林縣家用廚餘機補助　即日起至環保局申請

即／台鐵晚間傳平交道事故！台南=永康6列車延誤

榮退掃雷車坐鎮吉安　老兵睹物思情激動唱隊歌

黃偉哲：不要有「防疫疲勞」趕快打疫苗

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

1年狂閃1.3萬張　彰化最強追焦桿出爐

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

執行署台南分署法拍入帳1246萬元

全台首家公辦夜間托育招生

民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境

網瘋傳「今晚春安到2/11」　警方：假的

桃園眷村文化節1/8-16日展開　熱鬧迎虎年

快篩增為3次　林右昌籲儘速施打第3劑疫苗

更多熱門

相關新聞

春節省道易塞時段一次看　客運恢復連假85折優惠

春節省道易塞時段一次看　客運恢復連假85折優惠

交通部公路總局於今天（1/4）晚間表示，因應春節連續假期到來，將於1月28日至2月6日執行春節連續假期交通運輸計畫。公路總局也確定恢復過往連續假期國道客運85折優惠，共計86條路線適用。若民眾欲自行開車，公路總局也規劃24條易壅塞路段並預判尖峰時段，民眾上路前可多留意。

公總擬恢復春節客運85折優惠　預售票買貴可退差價

公總擬恢復春節客運85折優惠　預售票買貴可退差價

太魯閣春節遊園專車　多項交管行前必知

太魯閣春節遊園專車　多項交管行前必知

桃機見本土確診　下兩周嚴峻期

桃機見本土確診　下兩周嚴峻期

雙北春節計程車漲幅5成遭痛批　

雙北春節計程車漲幅5成遭痛批　

關鍵字：

春節台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境

讀者迴響

熱門新聞

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

日本認證台恐有規模8.0強震

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

Sandy喜帖曝光！　吳宗憲第一個大喊：哭了

室友還原木子詐死始末　指控台大違約公開資訊

王力宏早在紐約簽離婚協議！　「寒酸內容」李靚蕾淚崩

小春突開炮胡宇威！鼓鼓出聲了

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面