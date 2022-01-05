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小豬別怕！郵包查獲非法豬肉製品暴增529件　農委會3招保台灣香腸

▲▼豬，非洲豬瘟，小豬。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

▲防堵非洲豬瘟，農委會祭出3招。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）召開第22次會議，指揮官陳吉仲在會後的記者會中表示，春節將到，又來到高風險時節，已有3大整備作為防堵，值得注意的是，日前查獲2件泰國郵包夾帶豬肉香腸驗出非洲豬瘟，泰國卻為非疫區，接下來重點將會集中在郵包、空運快遞違規件數，尤其110年查獲郵包非法豬肉製品件數529，較109年222件明顯增加。

農委會資料顯示，自107年10月1日~110年12月31日，非洲豬瘟病毒總採檢樣本數3643件、陽性292件，來自大陸227件、越南63件、泰國2件（12月15日、12月27日），以上含旅客攜帶、機場棄置箱、快遞、郵包緝獲之違規肉品。近期送檢案件，110年12月起強化郵務包裹查驗，至12月31日止共查獲來自中國、泰國等計64件。

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國內預警監測結果，16件海漂豬陽性案件中（13件在金門、2件在馬祖、1件在新北市）。另外，禁止199頭以下養豬場使用廚餘餵飼豬隻部分，陳吉仲說明，已完成2147場飼養199頭以下養豬場之查核，其中嘉義縣查獲3場，桃園市查獲2場，彰化縣查獲1場違規，將依規定進行後續裁罰作業。

▲▼陳吉仲非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲（右）強調，接下來重點是邊境郵包、快遞防守。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲指出，第一整備是「邊境檢驗」，和關務署、交通部、海巡署及防檢局轄區4分局共同加強旅客行李、郵包、快遞及貨運等檢疫工作，阻絕含肉產品及其他動植物產品違法輸入。針對非洲豬瘟高風險國家郵包逐件查驗。勞動部及內政部移民署針對外勞及新住民加強宣導。

第二「市場抽查」，陳吉仲表示，行政院食品安全辦公室指導食藥署及防檢局於春節前（自110年12月20日至111年1月15日止）啟動聯合稽查市售商店專案計畫，如有發現疑似販賣違規境外檢疫物情形，將由食藥署會同防檢局共同進行後市場查緝作業。

最後「牧場生物防治」，陳吉仲強調，環保署與防檢局落實畜牧場廚餘蒸煮查核，縣市政府與畜牧處針對199頭以下之畜牧場逐場查核。

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