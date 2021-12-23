聖誕跨年不用人擠人　在家享受法國冷凍美食Picard　還有年末大回饋下殺九折

▲大潤發直接可以買到法國最大冷凍食品超市美食品牌PICARD，包含前菜、主食、配菜、小吃、甜點等冷凍美食。（圖／大潤發提供，下同）

消費中心／綜合報導

聖誕佳節即將來臨，「零廚藝」也能搞定一桌異國料理！法國最大冷凍食品超市美食品牌PICARD來台，在大潤發直接可以買到PICARD不管是從前菜、主食、配菜、小吃、甜點等冷凍美食，使用微波爐、烤箱覆熱即可輕鬆上桌，組合在一起即完成道地法式料理，不管是聖誕宴客或是情侶過節都很適合！

還沒想好要吃些什麼才適合過節氣氛？網友分享「之前在法國住的時候覺得外食很貴，都買冷凍超市PICARD的法式料理簡單微波、烤箱加熱，比起餐廳真的省很多」，不到千元就能準備一桌豐盛的法國餐點，必敗4道PICARD經典美食，可當前菜外酥內嫩的炸馬鈴薯球，最多網友大推「份量夠又好吃」，僅用馬鈴薯與些許調味而成，堪稱國民美食；另一道美味主菜普羅旺斯焗烤蔬菜，使用櫛瓜、茄子和彩椒搭配番茄基底一起燉煮而成，頂層鋪滿焗烤過的查特起司，口感層次豐富；異國風主食超級瑪格麗特披薩，讓網友回想起在國外的時光「在國外住的時候瘋狂愛上這家冷凍披薩，現在買回家跟老婆一起吃」，只簡單用番茄與馬茲瑞拉起司兩樣食材，呈現現做般的美味，最適合親朋好友一起分享；經典浪漫甜點綜合馬卡龍內有16顆，包含巧克力、覆盆莓、香草或開心果等口味都裝載著法國靈魂，只要照著包裝說明覆熱，直接擺在盤子上就像現做一樣。

▲一站掃貨買齊特色美食及用品，大潤發祭出12/24~12/26消費滿2千享9折優惠。

疫情下不能出國品嚐異國美食，大潤發也能買到法國直送PICARD冷凍美食料理，每道的份量約2~3人適合好友聚餐一同享用。顛覆冷凍食品變化少的既定印象，不管是甘藍球芽冷凍蔬菜，炸馬鈴薯球、比薩、燉菜等經典美食都有，針對個人口味與喜好還有各種變化美食可選擇，例如菠菜羊乳酪鹹派、番茄醬乳酪夾心馬鈴薯疙瘩、櫻桃番茄義大利馬鈴薯面疙瘩，義式四重起司披薩捲、法式牛奶鬆餅、巧克力可頌、熔岩巧克力等，居家吃法式套餐超簡單又划算！

▲來自法國羅亞爾河蘋果汁，嚴選生長在充足陽光下法國羅亞爾河畔的蘋果，100%鮮榨而成。

整桌異國料理少不了法式飲品點綴！來自法國羅亞爾河蘋果汁，嚴選生長在充足陽光下法國羅亞爾河畔的蘋果，100%鮮榨而成，香氣、口感豐富適合佐餐，無添加糖及人工色素、防腐劑，共有4款蘋果口味，不管是喜歡偏甜、偏酸口味都有，全家大小都能找到喜歡的口味，讓異國餐桌更地道！

▲冬天早晚溫差大，居家保暖少不了電暖器，北方11片葉片式電暖爐促銷價4,180元。



冬天早晚溫差大，居家保暖少不了電暖器，大潤發設置電暖器專區，其中熱傳導速度快又恆溫的葉片式電暖器適合客廳、房間使用，例如北方葉片式電暖爐，11片葉片採用0.6mm厚度鋼板導熱速度更快保溫效果長，3段式散熱節能省電，適合長時間開啟及睡眠時使用。

迎接聖誕、跨年採買潮，大潤發主打一站掃貨買齊特色美食及日常用品，祭出年末大回饋12/24~12/26消費單筆滿2千享9折優惠，採購聚餐食材時，將電暖器帶回家中更能感受溫馨氣氛，同時PICARD冷凍美食、法國羅亞爾河蘋果汁讓你輕鬆備齊下午茶甜點時光、晚餐的整桌料理，簡單使用微波爐、烤箱覆熱即可端出2~3人份的精緻餐點，過節時刻能輕鬆和朋友一起聊天享受美食團聚時光，而不是一個人困在廚房忙累煮菜。