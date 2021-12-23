　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

聖誕跨年不用人擠人　在家享受法國冷凍美食Picard　還有年末大回饋下殺九折

▲▼PICARD,大潤發,冷凍美食。（圖／大潤發提供）

▲大潤發直接可以買到法國最大冷凍食品超市美食品牌PICARD，包含前菜、主食、配菜、小吃、甜點等冷凍美食。（圖／大潤發提供，下同）

消費中心／綜合報導

聖誕佳節即將來臨，「零廚藝」也能搞定一桌異國料理！法國最大冷凍食品超市美食品牌PICARD來台，在大潤發直接可以買到PICARD不管是從前菜、主食、配菜、小吃、甜點等冷凍美食，使用微波爐、烤箱覆熱即可輕鬆上桌，組合在一起即完成道地法式料理，不管是聖誕宴客或是情侶過節都很適合！

還沒想好要吃些什麼才適合過節氣氛？網友分享「之前在法國住的時候覺得外食很貴，都買冷凍超市PICARD的法式料理簡單微波、烤箱加熱，比起餐廳真的省很多」，不到千元就能準備一桌豐盛的法國餐點，必敗4道PICARD經典美食，可當前菜外酥內嫩的炸馬鈴薯球，最多網友大推「份量夠又好吃」，僅用馬鈴薯與些許調味而成，堪稱國民美食；另一道美味主菜普羅旺斯焗烤蔬菜，使用櫛瓜、茄子和彩椒搭配番茄基底一起燉煮而成，頂層鋪滿焗烤過的查特起司，口感層次豐富；異國風主食超級瑪格麗特披薩，讓網友回想起在國外的時光「在國外住的時候瘋狂愛上這家冷凍披薩，現在買回家跟老婆一起吃」，只簡單用番茄與馬茲瑞拉起司兩樣食材，呈現現做般的美味，最適合親朋好友一起分享；經典浪漫甜點綜合馬卡龍內有16顆，包含巧克力、覆盆莓、香草或開心果等口味都裝載著法國靈魂，只要照著包裝說明覆熱，直接擺在盤子上就像現做一樣。

▲▼PICARD,大潤發,冷凍美食。（圖／大潤發提供）

▲一站掃貨買齊特色美食及用品，大潤發祭出12/24~12/26消費滿2千享9折優惠。

疫情下不能出國品嚐異國美食，大潤發也能買到法國直送PICARD冷凍美食料理，每道的份量約2~3人適合好友聚餐一同享用。顛覆冷凍食品變化少的既定印象，不管是甘藍球芽冷凍蔬菜，炸馬鈴薯球、比薩、燉菜等經典美食都有，針對個人口味與喜好還有各種變化美食可選擇，例如菠菜羊乳酪鹹派、番茄醬乳酪夾心馬鈴薯疙瘩、櫻桃番茄義大利馬鈴薯面疙瘩，義式四重起司披薩捲、法式牛奶鬆餅、巧克力可頌、熔岩巧克力等，居家吃法式套餐超簡單又划算！

▲▼ PICARD,大潤發,冷凍美食。（圖／大潤發提供）

▲來自法國羅亞爾河蘋果汁，嚴選生長在充足陽光下法國羅亞爾河畔的蘋果，100%鮮榨而成。

整桌異國料理少不了法式飲品點綴！來自法國羅亞爾河蘋果汁，嚴選生長在充足陽光下法國羅亞爾河畔的蘋果，100%鮮榨而成，香氣、口感豐富適合佐餐，無添加糖及人工色素、防腐劑，共有4款蘋果口味，不管是喜歡偏甜、偏酸口味都有，全家大小都能找到喜歡的口味，讓異國餐桌更地道！

▲▼PICARD,大潤發,冷凍美食。（圖／大潤發提供）

▲冬天早晚溫差大，居家保暖少不了電暖器，北方11片葉片式電暖爐促銷價4,180元。

冬天早晚溫差大，居家保暖少不了電暖器，大潤發設置電暖器專區，其中熱傳導速度快又恆溫的葉片式電暖器適合客廳、房間使用，例如北方葉片式電暖爐，11片葉片採用0.6mm厚度鋼板導熱速度更快保溫效果長，3段式散熱節能省電，適合長時間開啟及睡眠時使用。

迎接聖誕、跨年採買潮，大潤發主打一站掃貨買齊特色美食及日常用品，祭出年末大回饋12/24~12/26消費單筆滿2千享9折優惠，採購聚餐食材時，將電暖器帶回家中更能感受溫馨氣氛，同時PICARD冷凍美食、法國羅亞爾河蘋果汁讓你輕鬆備齊下午茶甜點時光、晚餐的整桌料理，簡單使用微波爐、烤箱覆熱即可端出2~3人份的精緻餐點，過節時刻能輕鬆和朋友一起聊天享受美食團聚時光，而不是一個人困在廚房忙累煮菜。

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
極罕見「人魚寶寶」出生　護理師驚：從來沒看過
元旦新制懶人包！　7大重點一次看
比特犬又咬2人影片曝！　主人想阻止被牠拖著跑
快訊／直播主揚言「美麗島站隨機殺5個」！　警急逮人
快訊／王力宏「16歲小師妹」反擊了！　 突拋9點聲明：皆屬事
快訊／確定從兄弟跳槽！　富邦悍將教練團出爐
台灣百萬YouTuber宣布停更！　影片被官方撤下恐終止
疫苗預約平臺暫退場！　陳時中：回歸醫療院所打
爆乳女歌手露胸躺地　下秒突遭黑蛇咬爆

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

必吃炸馬鈴薯球、瑪格莉特披薩！法國人最愛「冷凍超市」搬進超商了

限時17天！繼光香香雞「400杯珍奶免費送」　幸運兒直接爽領100杯

歡慶聖誕節！東森購物加碼100萬免費搶

聖誕跨年不用人擠人　在家享受法國冷凍美食Picard　還有年末大回饋下殺九折

【廣編】賀！Biore獲2020 Facebook行動世代最具影響力品牌

冠軍建材50週年！耶誕心願前進東臺灣　讓愛無限放大

【廣編】煥然一新的五感體驗　Xpark變身為「Xbook」超吸睛

聖誕包裝太Q！超萌「草莓起司喵喵蛋糕」新登場　同步吃4色彩虹款

《Garena傳說對決》x經典潮牌NEW ERA　迎接潮流傳說新時代

行走瘦身器！四週腰圍縮三吋　演藝圈都靠它

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

限時17天！繼光香香雞「400杯珍奶免費送」　幸運兒直接爽領100杯

歡慶聖誕節！東森購物加碼100萬免費搶

聖誕跨年不用人擠人　在家享受法國冷凍美食Picard　還有年末大回饋下殺九折

【廣編】賀！Biore獲2020 Facebook行動世代最具影響力品牌

冠軍建材50週年！耶誕心願前進東臺灣　讓愛無限放大

【廣編】煥然一新的五感體驗　Xpark變身為「Xbook」超吸睛

聖誕包裝太Q！超萌「草莓起司喵喵蛋糕」新登場　同步吃4色彩虹款

《Garena傳說對決》x經典潮牌NEW ERA　迎接潮流傳說新時代

行走瘦身器！四週腰圍縮三吋　演藝圈都靠它

小孩「拍嘴道」吃個飯媽媽搬十八般武藝！網友淚推秘密武器喊話：現在放棄就輸了！

味全龍採用運動科技　中華隊國手參訪斗六基地

表揚優良不動產從業菁英　黃偉哲期勉健全不動產市場

李聖經把「災難羽絨衣」穿得太性感了吧！一個側身傲人S曲線炸出

廉政署嘉義中油開講　傳授企業誠信與廉政風險基本功

新光金這樣查吳東進！　金管會怒退件原因曝光

費鴻泰率全黨立委出席協商　強調預算審查「不影響軍公教加薪」

「超速女王」欠罰單17萬！車被扣要拍賣　下午捧現金繳清了

湖人「積極」瞄準西蒙斯、格蘭特　詹皇被爆想離隊驚動經紀人

找到了！苗栗單親爸「撒網抓毛蟹」落水　下游200m淺灘尋獲遺體

《狗狗天堂》音樂劇提倡尊重生命　黃珊珊現身西門紅樓慶聖誕

新北女橫越馬路　水泥車綠燈起步當場輾過！她慘死血泊畫面曝

消費熱門新聞

咖啡買1送1！超商APP限時優惠一次看

限時5天！超商3大咖啡飲品買1送1爽喝

小心肝！快來檢測你的甘苦人生

全聯開賣烤雞、聯名天母名店推限定披薩

連續9天！超商「3大咖啡飲品」買5送5

寒流逼近！好市多、家樂福暖暖包祭限購令

Roots outlet改裝必逛重點一次看

行走瘦身器！四週腰圍縮三吋

超商即起連3天「美式、拿鐵買2送2」

頂呱呱限時1天「5大塊炸雞下殺7折」

墾丁新地標！7000坪商場+錢櫃KTV玩到翻

超罪惡「17.6盎司大牛堡」限時2周吃

快檢查家中的飲水　用水的6大隱憂你中了幾項？

聖誕跨年享受法國冷凍美食Picard

更多熱門

相關新聞

「品牌聲望大調查」抽10支iphone

「品牌聲望大調查」抽10支iphone

為了提倡各業界優良企業文化、營運風格與優質行銷，ETtoday新聞雲作為台灣接觸率最高的媒體，特舉辦「2021企業品牌聲望大調查」。

法國人最愛冷凍超市搬進台灣超商了

法國人最愛冷凍超市搬進台灣超商了

全聯是否再買家樂福？董座回應了

全聯是否再買家樂福？董座回應了

全聯併大潤發　董座曝「花了115億」

全聯併大潤發　董座曝「花了115億」

全聯、家樂福誰是最後霸主？全場秒選它：早贏了

全聯、家樂福誰是最後霸主？全場秒選它：早贏了

關鍵字：

PICARD大潤發冷凍美食

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

王朝903神秘案被挖！狗仔挺彈頭：說的都是實話

彈頭改口道歉黑人陳建州：炮友你我都知

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

快訊／徐若瑄老公首發聲：我會保護我的妻子！

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面