連2起泰國郵包藏非洲豬瘟香腸！　應變中心：該國自稱非疫區

▲台南郵局查獲第1起泰國郵包夾帶豬肉香腸畫面。（圖／防檢局提供）



記者許展溢／台北報導

農委會昨天公布台南郵局查獲泰國郵包有非洲豬瘟陽性豬肉製品，是繼去年12月22日以來，再次從泰國郵包中品檢出。農委為主委陳吉仲日前提到，會向泰國反映狀況並請其改善。非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）召開第22次會議，是否泰國已有回應？防檢局局長杜文珍說，該國強調「不是疫區」。

應變中心指揮官陳吉仲說，泰國郵包查獲2次非洲豬瘟肉品，該國將被列為高風險國家，邊境上會特別防守。杜文珍指出，查獲第1件時有通知泰國，對方查後回應，製造工廠的豬肉來源應來自泰國境外，並重申國內沒有發生非洲豬瘟，第2起還沒通知，但還是會講，目的是要告知該國境內製造的產品驗出非洲豬瘟病毒，是有風險且必須留意。

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泰國迄今未向世界動物衛生組織（OIE）通報任何案例，杜文珍認為，只要國際間有傳出某某國家疫情很嚴重，或死很多動物、監測出什麼等，當地國若沒有主動，OIE也會要求釐清是怎麼一回事。農委會副主委黃金城則說，此問題OIE後續會有相關動作，以東南亞地區來說都已通報為疫區，唯獨泰國沒有，還自認為非疫區，常理更不會去進口疫區豬肉加工，泰國要面對，同時徹底了解境內是否有相關疫情發生。

