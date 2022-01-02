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點燈祈福旺季　侯友宜新莊廟宇參拜並視察防疫措施

▲點燈祈福旺季 侯友宜新莊廟宇參拜並視察防疫措施。（圖／新北市民政局提供）

▲點燈祈福旺季，侯友宜新莊廟宇參拜並視察防疫措施。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆年將近，許多民眾趁著連假至廟宇點燈祈福，為明年求得好運兆。新北市長侯友宜今（2日）前往新莊慈祐宮、武聖廟及地藏庵參拜，並視察宮廟防疫情形，對於各宮廟落實單一進出動線、量測額溫、噴消等防疫措施，予以肯定。

侯友宜表示，感謝新莊慈祐宮、武聖廟、地藏庵長期深耕在地，並協助市府推動各項政策，共營安居樂業好所在，同時參與2022新北燈會活動，展現廟宇特色文化。近期國際疫情持續嚴峻，境外移入確診個案也履創新高，正值農曆年前點燈旺季，感謝各寺廟落實各項防疫作為，也請民眾遵守防疫規定，平安健康過好年。

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▲點燈祈福旺季 侯友宜新莊廟宇參拜並視察防疫措施。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜至新莊慈祐宮參拜。

民政局長柯慶忠說，新莊地區發展早、古廟多，新莊慈祐宮香火綿延至今逾300年歷史，是北臺灣第二古老媽祖廟；武聖廟則是台灣北部地區最早的「關帝廟」，開辦已久的「武聖學堂」，招收弱勢學童，免費供餐及課後輔導，照顧地方弱勢不遺餘力，兩間廟宇皆為市定古蹟。

此外，地藏庵至今已有265年歷史，每年農曆五月初一「新莊大拜拜」是在地人必定朝聖的文武大眾爺祭典，更被列為本市無形文化資產，也是地方上年度宗教盛事。三間百年古廟，香火鼎盛，深獲信眾愛戴，附近還有特色巷弄以及庶民美食，吸引許多遊客到訪。

民政局表示，點燈旺季，請民眾前往宮廟祈福參拜時，全程佩戴口罩並遵守防疫規範，保護自己也保護他人健康。

▲點燈祈福旺季 侯友宜新莊廟宇參拜並視察防疫措施。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜從新莊慈祐宮徒步走到武聖廟參拜，沿途還有市民喊新年快樂。

▲點燈祈福旺季 侯友宜新莊廟宇參拜並視察防疫措施。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜第三站前往新莊地藏庵參拜，祈求神明保佑市民健康平安。

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