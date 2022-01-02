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新北聯手海大架設箱網栽培漁業　首創田字型「中間育成」基地

▲新北聯手海大架設箱網栽培漁業 首創田字型「中間育成」基地。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北聯手海大架設箱網栽培漁業，首創田字型「中間育成」基地。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為促進貢寮美灩山漁港轉型復育海洋資源，達到資源永續利用，新北市政府與國立臺灣海洋大學合作，規劃美灩山漁港為「栽培漁業中間育成示範基地」先小規模嘗試，在漁港內設置田字型箱網作為中間育成設施，將預計放流的魚類短期飼養在箱網內，當牠們熟悉海洋環境後再放流到大海中，有效增進海洋資源。

新北市政府自2019年起推動「嗨漁港」計畫，為漁港賦予更多元利用或轉型機會，以貢寮的海洋資源復育園區為復育基地，將鄰近低度利用的和美漁港及美艷山漁港分別轉型為生態復育中心及栽培漁業中間育成基地，打造新北復育金三角，結合專業的培育復育能力以及現有東北角的優良海域，進行永續海洋資源。

▲新北聯手海大架設箱網栽培漁業 首創田字型「中間育成」基地。（圖／新北市漁業處提供）

▲條石鯛在中間育成期間皆健康且成長良好。

新北市政府委託臺灣海洋大學徐德華助理教授執行「110年度新北市政府美灩山漁港栽培漁業中間育成計畫」，在美灩山漁港設置栽培漁業中間育成設施，並搭配多營養層次水產養殖（IMTA；Integrated multi-trophic aquaculture）的方式，結合生產不同營養層次的水產物種，從而最大程度地減少能量損失和環境惡化。

利用多營養層次可將一種物種的未食用餌料和排泄物被重新利用，轉化為另一種物種的餌料、肥料和能量，通過養分循環，將生產效率提高，110年度測試的物種有虎斑烏賊、條石鯛、水晶鳳凰螺、牡蠣以及三種大型藻類（石蓴、硬毛藻、紅翎藻）等生物進行多營養層次水產養殖測試。

▲新北聯手海大架設箱網栽培漁業 首創田字型「中間育成」基地。（圖／新北市漁業處提供）

▲吊掛牡蠣可提供稚魚及野生魚群的庇護所。

海洋大學助理教授徐德華表示，本計畫是台灣首度設立栽培漁業中間育成基地，110年初步試驗證實，條石鯛在箱網暫養1個月期間的活存率高達99%，生長狀況良好，搭配養殖大型海藻與吊掛牡蠣，可有效防止投餵所造成之殘餌與氨氮廢物汙染，並可吸引天然餌料，逐漸減少對放流魚隻的投餵，達到「野化」的目的。

徐德華說，此外海藻與牡蠣同時提供稚魚及野生魚群的庇護所，達到棲地營造的效果。考量箱網附著物增長情形與中間育成的效益，中間育成以3-14天為最佳，以不超過一個月為限。倘若放流的種苗數量較多，中間育成也可以達到多批次分散的作用，避免一次性大量的種苗釋放至野外。

▲新北聯手海大架設箱網栽培漁業 首創田字型「中間育成」基地。（圖／新北市漁業處提供）

▲箱網中養殖的紅翎藻可有效防止投餵所造成殘餌與氨氮廢物汙染。

另外，「中間育成」並非以「養殖」為目的，而是減緩魚苗在運送過程的緊迫壓力，並提供評估魚苗存活率的根據。儘管計畫實行前當地漁民與漁會有些許疑慮，但在居民與漁民目睹研究團隊每日巡護及實地觀察計畫放流的魚種後，轉為肯定計畫成效，均主動表示願意協助巡護中間育成的設施與魚類，未來可擴大在地居民與漁民的參與度，並參考放流建議物種，增加其認同感與關注度，永續維持此中間育成場域。

新北市漁業處表示，藉由美灩山漁港栽培漁業中間育成計畫，未來美灩山漁港為放流前生物適應的前哨站，同時也呼籲關心美灩山漁港中間育成計畫的民眾，請勿打撈或垂釣箱網內中間育成魚種，讓各種生物在我們的保護下，成為海洋生力軍，增育海洋資源。

▲新北聯手海大架設箱網栽培漁業 首創田字型「中間育成」基地。（圖／新北市漁業處提供）

▲將條石鯛魚苗放入中間育成箱網。

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