▲新北農業局表揚22農漁志工隊，感謝疫期堅守崗位無私奉獻。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局感謝所屬22個志工隊在疫情期間堅守崗位無私奉獻，在2021年12月27日辦理歲末感恩表揚大會，並安排與金山北海創生團隊經驗交流，讓志工對新北農漁業有更深的瞭解，日後運用在所服務的領域，造福大眾。

新北市政府農業局自2002年起成立第一支漁人碼頭志工隊後，隨著業務拓展，陸續在轄管領域成立志工隊，迄今已有22個志工隊，類型多元，包含漁業生態志工、公園護樹志工、動保志工、漁港志工以及各農漁會志工等，總計志工人數已達961人，每年所服務的民眾高達18多萬人次。

▲淡水區農會志工服務隊熱情參與。

因應今年疫情再次爆發，農業局所屬志工隊除在原有勤務外，更在所屬服勤場域協助疫情防護、消毒，默默守在第一線，為大家健康把關，農業局特別舉辦歲末感恩表揚大會，並安排金山北海創生團隊與志工隊交流，感謝志工這一年來無私的付出與貢獻。

獲表揚的績優志工劉志雲女士表示，因為喜歡淡水，因此搬來到淡水，一住就近40年，因緣際會下投入漁人碼頭志工隊行列，擔任志工讓我的人際關係更為開闊，生活也更充實，服務民眾過程中無形中也獲得到肯定，很高興加入農業局這個團隊，每年農業局辦理志工大會，讓不同的志工隊可彼此交流，互相學習，真的很感謝農業局的用心。

▲新北市政府農業局辦理感恩表揚大會。

農業局長李玟表示，本次除了感謝各位志工夥伴的付出外，特別邀請金山在地的北海創生團隊經驗分享，希望透過交流與農作體驗，讓志工對多樣化的農業更加瞭解後，也可運用在服務的領域上。

李玟說，目前農業局在志工團隊分類上歸類為乙組，離甲組門檻1000人已經不遠，歡迎大家多邀請周邊有服務熱忱的好朋友一同加入農業局志工團隊，讓這個大家庭規模可以更壯大，為民服務也能更加全面。

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