快訊／郵輪「探索夢號」今返回基隆港　157旅客PCR篩檢結果出爐

記者郭世賢／基隆報導

郵輪「探索夢號」在基隆港靠泊停擺7個月之久，2021年12月31日晚間啟動復航跨年迎曙光航程，昨（1日）於花蓮港靠泊後，於今（2日）上午10時10分返回基隆港，船上有157名旅客以及338名船員，此次啟航採最嚴謹方式，由於防疫規定，157名搭船旅客在離開之前，隨船醫生團隊將協助旅客依樓層分區PCR採檢，郵輪靠岸後將檢體送至部立基隆醫院檢測。衛福部基隆醫院表示，PCR檢測共157名旅客，下午3時許篩檢結果全為「陰性」，將可依序下船返家。

▲郵輪「探索夢號」今返回基隆港。（圖／資料照／記者李毓康攝）

根據防疫規定，旅客在登船前，必須完整接種2劑疫苗滿14天，並出示行前48小時PCR核酸檢測陰性證明；下船時，旅客則須經PCR檢測，船上有隨隊船醫。基隆醫院表示，衛生福利部所屬朴子醫院、台南醫院、苗栗醫院、屏東醫院和嘉義醫院，這梯次共調派1名醫師和5名醫事人員隨船採檢，包含隨船醫事人員在內共採檢157名。

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基隆市衛生局指出，檢驗結果需全部是陰性，所有旅客才可以下船，如果出現陽性，旅客仍要留在船上，衛生福利部疾病管制署會先啟動疫調，依照疫調結果匡列密切接觸者隔離，病患則送醫治療。

▲▼157名旅客檢體送往衛福部基隆醫院PCR檢測。衛福部基隆醫院院長林慶豐（粉紅衣）。（圖／記者郭世賢翻攝）

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