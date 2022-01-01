游本明、曾怡芳辭職投入議員選戰　林右昌期許子弟兵讓基隆更好

▲游本明（右）、曾怡芳（左）辭職投入議員選戰，林右昌期許子弟兵讓基隆更好。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌的2位美女副發言人游本明和秘書曾怡芳，因即將投入參選安樂區、七堵區議員，目前已向基隆市政府請辭，工作到2021年12月30日離開市府，2022年開始踏上征途；林右昌儘管有不捨，但更多的是祝福與期許，相信2人一定會在另一個跑道上讓基隆更好。

游本明2019年進入基隆市政府，擔任秘書兼任市府副發言人一職，被稱為《基隆學姊》封號，表現不俗，是仁愛區前議員游祥耀的女兒，在市府團隊中年紀最輕，但處事細心靈巧、應對得宜，扮演著與市民溝通的良好橋梁，對政治事務既熟悉活動力強，上次蔡英文總統在基隆公投宣講晚會，就是她挑大樑和議員張顥瀚一起主持，台風穩健表現不俗，是台北大學企管碩士。

▲基隆市政府秘書兼市府副發言人游本明（右）、秘書曾怡芳（左）辭職投入議員選戰。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌在2014年競選市長時，青年軍的曾怡芳，因為長相甜美親切，是鏡頭的焦點，住基隆七堵區外號「莎莎」，莎莎幾年來除了協助推動市政工作，更是善良熱心，解決許多市民朋友所遇到的問題或困境。

據了解，民進黨基隆市黨部召開選舉對策委員會，決定各選區提名名額報中央中執會核定，年初辦理初選登記。依先前的「1＋1」共識，目前中正區、仁愛區、信義區和中山區可能不必辦初選，但安樂區和七堵區有意參選者可能超過提名名額，必須辦初選。

游本明和曾怡芳2人長相甜美也很親切，深受市府同仁們的喜愛，12月30日是他們2021年上班的最後一天，2人向市府同仁辭行，感謝同仁對她們的照顧和包容，未來投入基層選舉，她們會努力以赴，爭取為市民服務的機會。

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