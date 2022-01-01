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漁民小心挨罰！元旦起「刺網漁具」流失未通報　最重可罰15萬

▲漁民小心挨罰！元旦起「刺網漁具」流失未通報 最重可罰15萬。（圖／新北市漁業處提供）

▲「刺網漁具」流失未通報，最重可罰15萬。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

刺網漁具因作業操作較簡易且成本較低易取得，是普遍的漁業作業方式，若在海上遺失漂流，恐造成作業漁船航行安全，因此自2022年1月1日起，刺網漁業漁具流失通報措施將全面實施。新北市政府漁業處呼籲，漁民朋友依規定標示刺網漁具之外，網具流失時，應依規定通報，倘未通報遭拾獲，依《漁業法》可處3萬至15萬元罰鍰。

為維護漁民刺網漁具財產，避免漁具失竊或意外流失等損失，透過漁具標示能於拾獲漁具後，發還原漁業人，減少漁具在海中持續漂流，影響漁船航行安全及海洋生態環境，新北市府於2018年9月14日正式公告自2019年1月1日起，在新北市海域作業或攜帶進出新北市漁港的刺網漁具，兩端浮具須標示漁船名稱、統一編號、漁具名稱及刺網層數，另每15公尺間隔內應至少有1顆浮子標示漁船統一編號。

▲漁民小心挨罰！元旦起「刺網漁具」流失未通報 最重可罰15萬。（圖／新北市漁業處提供）

▲透過漁具標示能於拾獲漁具後，發還原漁業人，減少漁具在海中持續漂流，影響漁船航行安全及海洋生態環境。

之後行政院農業委員會於2021年1月14日訂定「刺網漁業漁具標示措施」，其中有關網具標示措施已於2021年7月1日起生效實施。另有關網具流失通報措施將於2022年1月1日起生效實施，屆時漁民使用之刺網漁具除應依規定標示之外，一旦發生因受海況影響、網具纏絡、航安事故或其他原因致無法攜回刺網漁業漁具時，應規定通報，倘未通報遭拾獲，依《漁業法》可罰3至15萬元。

為方便通報，漁民朋友們可以選擇「海上通報」或「陸上通報」，進行海上通報時，漁船船長可利用「短波單邊帶無線電話（SSB）」或「無線電對講機（DSB）」向鄰近漁業通訊電臺通報，並請漁業通訊電臺協助填寫「刺網漁業漁具流失通報紀錄單」。選擇陸上通報者，漁船船主或船長於漁船進港時，就近至漁港安檢所（站）、區漁會或縣（市）政府填寫通報紀錄單。

漁業處表示，依現行中央規定，2022年1月1日起，刺網漁業漁具流失未通報遭拾獲，將處漁業人3萬元至15萬元罰鍰，再次籲請漁民朋友們在出海前檢視漁具狀況，標示文字如有脫落不清者，應依規定補齊，若有網具流失應依規定通報，以免受罰。

▲漁民小心挨罰！元旦起「刺網漁具」流失未通報 最重可罰15萬。（圖／新北市漁業處提供）

▲為方便通報，漁民朋友們可以選擇「海上通報」或「陸上通報」。

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