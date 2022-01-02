台中這廟「氤氳使者」能斬小三、牽良緣！民政局長替新人證婚

▲「氤氳使者」司職斬小三、斷孽緣。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

近期接連驚爆立委高嘉瑜慘遭家暴、王力宏被妻子控訴長年偷吃「外食」，台中市知名月老廟慈德慈惠堂，今日上午廟方舉辦「金絲良緣暨招財大法會」，替300多名有情男女牽良緣，而廟中侍奉罕見神明「氤氳使者」，司職斬小三、斷孽緣，幫助信眾修成正果。台中市民政局長吳世瑋、議員黃馨慧也參與活動，還現場為4對新人證婚，頒發「結婚福證書」。

台中市西屯區慈德慈惠堂，供奉瑤池金母、關聖帝君、濟公活佛、月下老人、註生娘娘等眾神，其中尤以月下老人牽紅線牽得很勤快，曾在年度全台靈驗月老廟票選中獲得排前名次，也被列為全台十大月老廟之一。

吳世瑋表示，民政局每年都會舉辦集團結婚，所以他的任務跟慈德慈惠堂一樣，就是要扮演月老、註生娘娘的角色，台中統計至10月止，出生率還是六都第二，但快要被高雄「拚過了」，拜託各位趕快努力，台中不能輸人。另外，台中市政府過去每一胎獎勵金1萬元，現在已增加到2萬元，鼓勵市民增加生產。

▲台中市民政局長吳世瑋（右2）、議員黃馨慧今出席活動（右1）。（圖／記者白珈陽攝）

▲吳世瑋替新人證婚。（圖／記者白珈陽攝）

除月老外，慈德慈堂還侍奉少見的神明「氤氳使者」，堂主陳瑞寶說，「氤氳使者」是月老的得力助手，在極少文獻中有記載，因此沒有具體樣貌，而約10年前一名婦人在中國經商的丈夫有了小三，差點尋短的她多次向月老求助，丈夫某夜睡夢中突遭一名黑白長相神尊打了一下，竟無法動彈在床上躺了2天，小三見狀離棄，丈夫才恍然大悟乖乖回台，留在老婆身邊。

陳瑞寶指出，婦人在夢中得知是月老派出「氤氳使者」，遂根據夢中所見的形象請人雕了一尊神像，某日清晨他打開廟門時，赫見這尊「氤氳使者」的木雕神像，一旁還放著感謝函，廟方打開信函才得知是未署名女信眾拿來請廟方開光奉祀；而這尊「氤氳使者」右手拿著一根九節木棍，左手提著一隻女（母）猴，右腳則踏著一隻男（公）猴，背後背一把剪刀，分開的兩根利刃分別寫著「剪斷煽情爛桃花、鞭打掀波猴小三」。

陳瑞寶說，因有信眾受到月老指示，廟方為此供奉，希望幫助更多受到感情困擾民眾，而這些年的確不有少曠男、怨女來請使者斬爛桃花，清楚孽緣後撮合，婚姻大事再請月老全權作主，希望除月老牽線外，氤氳使者能幫助天下情侶和夫妻斬斷爛桃花、棒打小三，圓滿每一段感情。