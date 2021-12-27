1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈：剛踏出去訊息就來了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今年初狂跑月老廟，從求復合到求新對象，甚至去別縣市也會加入廟宇行程，自嘲走火入魔的她寫下經驗談，狂吸單身男女朝聖，不少過來人也認證，直呼「真的很靈！」

網友在Dcard發文提到，今年2、3月時瘋狂跑月老廟，一個禮拜就有2-3次，簡直快把它當第二個家，就連到別的縣市也會朝聖，「月老還說我很煩，有幾間拜完發生一些特別的事，來跟大家分享！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先是高雄關帝廟，她表示，那時是去問復合的事，月老給予否定答案，後來出現不錯的對象，依舊是很肯定的「不會在一起」，結果過沒幾天，兩人真的直接斷了聯絡。

後來，原po又詢問何時會遇到新對象，「問說三個月嗎？祂說不會，問六月底前呢？祂說會，之後也講了一些對象的條件。」神奇的是，她和現任就是6月多在一起的，而且條件都很符合要求。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第二間是台南天后廟，原po笑說，「朋友是去拜前任的，希望求復合，不過月老都不給答案；沒想到，當天晚上前任傳訊息說，她交新任了，不要再對她放不下。」

而原po也朝聖過台南天后廟，當時她只有祈禱有興趣的對象能主動一點，因為對方總是愛理不理，結果她才剛踏出門檻，就收到訊息了。

第三間是四面佛（高雄大遠百附近那間），網友直呼，「這間不是月老，不過愛神靈到我跟我朋友真的嚇到。第一次去拜問時，祂說不會在一起，所以我就祈求至少可以主動一點，結果當天吃宵夜時，就收到對方訊息，邀我明天出去玩，但也真的沒在一起。後來我還有去拜過新對象，祂和武廟說的一樣，六月底前，所以我兩間都有去還願。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

最後，原po也坦言，「這些有可能是巧合，不過因為真的太巧，導致我那段時間變得很迷信，但也意外的找到了另一半，只能說還是得先提升自己、愛自己，別人才會注意到你！」

對此，網友們紛紛回應，「感覺很讚耶！看得我都想下台南了」、「高雄人推推」、「關帝廟大家都說靈，去年初拜了之後，祂直接跟我說再等幾年，我真的是謝謝」、「推高雄鳳山雙慈亭，目前拜過的朋友都穩定交往中」、「高雄關帝廟非常神」、「我先珍藏了，半年後再來看你們」、「蹭一下好運，拜託讓我趕快脫單吧」、「讓我沾一下，最近也和曖昧對象進展很慢」。