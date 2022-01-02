台灣大車隊執行長考察5G異地共演　意外成高雄跨年晚會「嬌」點

▲台灣大車隊執行長林念臻(右3)參加高雄市跨年活動，與高雄市民們一同迎接嶄新的2022年。

圖、文／高雄市政府提供

號稱史上最誇張的「2022台灣燈會在高雄」會前會之雙舞台跨年晚會，現場除湧入23萬人外，線上各直播通路更有共404萬人次觀看，共同見證首度以5G技術進行多場地零時差的共演及倒數；台灣大車隊執行長林念臻也專程南下高雄考察及出席跨年晚會，並在跨年倒數時因穿著全白俐落勁裝，意外成為全場「嬌」點。



畢業於美國威斯康辛大學企管系的林念臻，1986年生，10年前從第一線服務司機的行政工作做起，外表看似內向柔弱，但日前在台灣大車隊台灣智慧生活網子公司召開成立法說會時，負責大車隊線上新創服務的她，談起科技平台議題邏輯清晰，詳述大數據及數位科技的應用毫不含糊，給人清新幹練的形象。

她此次從台北到高雄，除搭乘自家多元計程車商務用車，實地體驗並了解接送服務；抵達跨年會場後，林念臻在介紹隨行主管時也沒忘了引見在地司機，皆以同仁名字稱呼親和力十足，令人印象深刻。

台灣大車隊多元計程車服務，在全國各地皆有車型完整、數量齊備的豪華商務車隊，而為提供頂級車款的代駕服務，更將駕手送至賓士車廠接受完整的代駕訓練，也是各大企業高階主管的代步首選。非商務客除可使用55688 APP選擇舒適車型、寶寶車型、商務車型、六人座外，也可指定固定車資、女性司機、空氣清淨設備、寵物友善、輪椅收納等貼心服務。

台灣大車隊也針對觀光持續成長的台南、高雄地區，推出會員限定活動，即日起至1月23日止，55688會員於台南或高雄地區用APP叫車，完成搭乘並付款，即可擁有週週抽免費搭車一個月的機會，以及乘車趟次累計雙重獎勵。週週將抽出4名、共20名，每人送搭車金4,500元，搭越多中獎機會越高。