高雄蓬萊高流雙舞台跨年「交通懶人包」　三階段交管汽機車禁入

▲高雄蓬萊高流雙舞台跨年「交通懶人包」。（圖／高市府提供）

記者賴文萱／高雄報導

迎接2022！由高雄市政府主辦的蓬萊高流雙舞台跨年晚會，12月31日晚間7時於蓬萊商港區內及高雄流行音樂中心戶外海風廣場登場。高市府也公布「交通懶人包」，管制區內將實施三階段交通管制，呼籲會場鄰近多個大眾運輸場站，市民可多加利用前往。

民眾若要參加雙舞台跨年晚會，進場時，前往蓬萊舞台可搭乘至捷運西子灣站、輕軌駁二蓬萊站；前往高流舞台可搭乘至捷運鹽埕埔站、輕軌真愛碼頭站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄蓬萊高流雙舞台跨年「交通懶人包」。（圖／高市府提供）

下車後，僅需步行5~15分鐘即可抵達會場，且為因應步行人潮，臨海新路（鼓山一路至蓬萊路）及大勇路（大仁路至公園路）規劃為行人徒步區，沿線均設有導引牌面，民眾依導引指示即可抵達。大港橋則於12月31日下午1時起至1月1日凌晨2時開放通行並暫停旋轉。

散場時，蓬萊舞台民眾請沿臨海新路步行至捷運西子灣站；高流舞台民眾請沿五福路步行至捷運中央公園站搭乘。另市府特別於七賢三路底（必信街口）高雄港牌樓北側加開散場免費接駁車，自當日夜間0時起發車前往捷運美麗島站，於乘車處設有高空氣球提供辨識，且為提供民眾快速搭乘及提供無障礙服務，接駁車種採低地板車輛。

▲▼高雄蓬萊高流雙舞台跨年「交通懶人包」。（圖／高市府提供）

另外，晚會現場周邊自12月31日12時起至明年1月1日凌晨2時止，依序實施三階段交通管制，區內除緊急救護車輛、公車、接駁車、執行公務車輛及當地居民車輛外，其他汽機車均禁止進入管制區，且將加強違停拖吊取締；另由市區欲進入管制區內當地居民，請由鼓山路／大公路口、中正路／市中路口（中正橋）、七賢路／河東路（七賢橋）、建國路／河西路口等（建國橋） 等辨證點，提供相關居住及工作證明予現場員警辨識後進入。

12月31日跨年夜當日下午5時後，配合交通管制，公車50（五福幹線）、56、99、219、紅18、橘1、168東、168西、60（覺民幹線）、248、紅52、83等12條路線將改道行駛。

市區公車以行經捷運美麗島站、中央公園站之12、77（昌福幹線）、218、紅3（林園幹線）等4線公車配合延後收班至1月1日凌晨2時。

YouBike公共自行車則於 12月31日下午3時起至明年1月1日上午6時止暫停營運管制區內捷運鹽埕埔（1號出口）站等9處YouBike租賃站，民眾可於管制區外圍高雄女中站、高雄女中（英雄路口）站、鹽埕立體停車場站及鼓山分局新濱派出所站等YouBike租賃站集中借還，現場有專人協助租借服務。搭乘計程車民眾可至公園路／大義街口及青年路／永明街口搭乘。

▲▼高雄蓬萊高流雙舞台跨年「交通懶人包」。（圖／高市府提供）

管制區內不提供停車位，使用汽車民眾可先於外圍捷運左營站、草衙站、衛武營站、鳳山西站、輕軌夢時代站、軟體園區站旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌往返會場。騎乘機車民眾可停於外圍河東路（中正路至五福路）、民生路（河東路至市中路）、英雄路、海邊路（新田路至四維路）等機車臨時停車區，自12月31日下午6時起至1月1日凌晨1時止開放停機車，逾時未離場將清場移置。

停放河東路（中正路至五福路）、民生路（河東路至市中路）請由民生路／市中路進出；停放英雄路、海邊路（新田路至四維路）請由民生路／市中路、四維路／永平路進出，請民眾配合進出動線並遵守現場員警指揮。

