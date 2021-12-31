真5G超猛！高雄跨年許富凱、蔡昌憲「異地合唱」　網驚：完全沒累格

▲2022高雄雙舞台跨年晚會號稱史上最誇張。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄史上最誇張雙舞台跨年晚會，有主潮流的「蓬萊舞台」及主創作的「高流舞台」，其中，這次特別利用全台首創真5G雙向傳輸展開異地共演，由在蓬萊舞台的許富凱以5G連線跟在高流舞台的蔡昌憲合唱《棉照被》。這段連線合唱讓網友相當驚訝，看了接得很順，沒有雷格！兩位實力派唱將唱得很好。

▲在蓬萊舞台的許富凱以5G連線跟在高流舞台的蔡昌憲合唱《棉照被》。（圖／翻攝自FB高雄一百）

蓬萊舞台跨年晚會由浩角翔起與吳姍儒、籃籃合體主持，高市府找來海軍2艘戰艦坐鎮蓬萊碼頭成為最大亮點，開場由海軍樂儀隊、戰鼓隊大秀戰力，用精實戰技的表演為跨年暖場。高流舞台由蔡昌憲、瑪麗搭檔主持，高雄市長陳其邁也現身開場時親切跟觀眾朋友打招呼，更大秀金句「啥款！」、「我就喜歡你」，保證跨年晚會越晚越精彩。

▲▼陳其邁透過5G連線在雙舞台開場。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁也預告，這次打造雙舞台，其中一段表演就是用5G訊號連線達成異地共演，掛保證通訊非常清楚，絕對可以合唱，不會累格。另外，他說，明年台灣燈會在愛河灣、衛武營登場，明年2/1就會開始，這是睽違20年回到高雄舉辦，邀請大家一同來高雄參與。

▲▼九澤CP、鼓鼓嗨唱，帶動全場氣氛。（圖／高雄市政府提供）

這一次全台首創真5G雙向傳輸的異地共演，由蓬萊舞台的許富凱以5G連線，與在高流舞台的蔡昌憲合唱《棉照被》。網友觀看直播時也相當驚訝，「看了接得很順，沒有雷格！兩位實力派唱將唱得很好」、​「連線合唱好讚」、​「聲音很棒ㄟ」。

▲棉花糖首次在高流港灣獻唱，經典樂曲加碼新作與樂迷分享。（圖／高雄市政府提供）

而超人氣「九澤CP」陳零九、邱鋒澤開場表演超殺，兩人除了各自獨唱外，還合體演唱新歌，展現十足好默契、CP感；「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯，音樂實力深受各界肯定，這次帶著動感十足的創作歌曲來高雄陪歌迷跨年。而在高流舞台部分，棉花糖也首次在高流港灣獻唱，經典樂曲加碼新作與樂迷分享。

▲2022高雄蓬萊舞台跨年卡司盤點。（圖／高雄市政府提供）

今晚蓬萊舞台由天團「浩角翔起」與Sandy吳姍儒擔任主持人，已囊括7座金鐘獎，十足金光閃閃。卡司邀請陳零九、邱鋒澤「九澤CP」開場，3座金曲獎得主「神級搖滾教父」伍佰&China Blue倒數前壓軸獨家演出，倒數後由雙金（金曲、金音）肯定的滅火器樂團，將2022年首唱獨家獻給高雄。

獲金曲肯定的台語歌王許富凱與客語歌手吉那楊淑喻，以及「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯、金鐘綜藝主持人炎亞綸、金鐘「國民姐姐」曾沛慈與「破億神曲製造機」Kimberley陳芳語，在蓬萊舞台陪您一起跨年。更邀請女神級卡司到蓬萊舞台尬場，包括「第一代玉女掌門人」蘇慧倫、金鐘「全方位國民女神」安心亞、金馬「全方位女神」郭書瑤同台飆唱。

▲2022高雄高流舞台跨年卡司盤點。（圖／高雄市政府提供）

主創作的高流舞台邀請「全方位藝人」蔡昌憲搭檔「紅毯女神」瑪麗主持，由「新生代樂團」吾橋有水開場，「嘻哈金曲新人王」ØZI壓軸陪伴粉絲跨年倒數；跨年後「金曲歌后」魏如萱帶來超過40分鐘的精彩表演，陪大家一起歡度新年。

此外「金曲金馬原創歌曲嘻哈才子」李英宏、「嘻哈金曲歌王」Leo王、「全能創作才子」蕭秉治、「金馬獎最佳原創電影音樂獎得主」法蘭、受金曲及金音獎肯定的客語歌手米莎、「金曲創作型樂團」棉花糖、「雙主唱樂團」Crispy脆樂團，共11組歌手接力陪伴粉絲迎接新年。