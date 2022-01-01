　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

陳其邁倒數狂飆《當男人》金句　「高雄你比我想的閣較偉大」嗨翻

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲2022高雄雙舞台跨年晚會號稱史上最誇張。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

迎接2022！高雄舉辦號稱史上最誇張雙舞台跨年晚會，有主潮流的「蓬萊舞台」及主創作的「高流舞台」大PK。高雄市長陳其邁在最後時刻也在蓬萊舞台和台下觀眾一同倒數，他在台上浪漫告白高雄市民「愛你久久」，更連飆《當男人戀愛時》金句，高呼「高雄你比我想的閣較偉大」！

聚光台灣高雄發光，史上最誇張雙舞台跨年晚會璀璨高雄港愛河灣，傲視全國的紀錄不停刷新，主潮流「蓬萊舞台」、主創作「高流舞台」，23組卡司，橫掃34座金獎（金鐘、金曲、金音、金馬），吸引眾多樂迷共度跨年夜。

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會，陳其邁台上陪民眾一同倒數。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁在最後時刻在蓬萊舞台跟台下觀眾一起倒數，他表示，一路走來，從輕軌成圓、鐵路地下化綠園道完工、高雄火車站校正回歸至台積電投資高雄、橋科招商、半導體產業聚落發展，高雄是我們共同的期待和未來。除了向市民浪漫告白，也飆出《當男人戀愛時》金句，愛高雄愛到白眉毛，並高呼「高雄你比我想的閣較偉大」，現場嗨翻。

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲跨年倒數結束後，隨即進入2022台灣燈會倒數。（圖／高雄市政府提供）

在跨年倒數結束後，現場也立即展開台灣燈會倒數，陳其邁說，台灣燈會睽違20年重返高雄主辦，2月1日就會展開，包括衛武營與愛河灣兩個場域，除了多國文化的燈節主題，也有許多藝術展演的作品，兼具在地化及國際化，非常精彩，敬請大家好好期待。

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

回顧晚會表示，蓬萊舞台跨年晚會由浩角翔起與吳姍儒、籃籃合體主持，高市府找來海軍2艘戰艦坐鎮蓬萊碼頭成為最大亮點，開場由海軍樂儀隊、戰鼓隊大秀戰力，用精實戰技的表演為跨年暖場。高流舞台由蔡昌憲、瑪麗搭檔主持，高雄市長陳其邁也現身開場時親切跟觀眾朋友打招呼，更大秀金句「啥款！」、「我就喜歡你」，保證跨年晚會越晚越精彩。

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲在蓬萊舞台的許富凱以5G連線跟在高流舞台的蔡昌憲合唱《棉照被》。（圖／翻攝自FB高雄一百）

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲▼陳其邁透過5G連線在雙舞台開場。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁也預告，這次打造雙舞台，其中一段表演就是用5G訊號連線達成異地共演，掛保證通訊非常清楚，絕對可以合唱，不會累格。另外，他說，明年台灣燈會在愛河灣、衛武營登場，明年2/1就會開始，這是睽違20年回到高雄舉辦，邀請大家一同來高雄參與。

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲▼九澤CP、鼓鼓嗨唱，帶動全場氣氛。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

這一次全台首創真5G雙向傳輸的異地共演，由蓬萊舞台的許富凱以5G連線，與在高流舞台的蔡昌憲合唱《棉照被》。網友觀看直播時也相當驚訝，「看了接得很順，沒有雷格！兩位實力派唱將唱得很好」、​「連線合唱好讚」、​「聲音很棒ㄟ」。

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲棉花糖首次在高流港灣獻唱，經典樂曲加碼新作與樂迷分享。（圖／高雄市政府提供）

而超人氣「九澤CP」陳零九、邱鋒澤開場表演超殺，兩人除了各自獨唱外，還合體演唱新歌，展現十足好默契、CP感；「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯，音樂實力深受各界肯定，這次帶著動感十足的創作歌曲來高雄陪歌迷跨年。而在高流舞台部分，棉花糖也首次在高流港灣獻唱，經典樂曲加碼新作與樂迷分享。

▲▼2022高雄雙舞台跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲伍佰高歌<你是我的花朵>，現場嗨翻。（圖／高雄市政府提供）

「玉女掌門人」蘇慧倫以一首首經典歌曲讓跨世代歌迷們聽得如癡如醉，「神級搖滾教父」伍佰&China Blue縱橫無數世代粉絲，跨年倒數在高雄蓬萊舞台上展現精湛唱功，高歌<你是我的花朵>，現場氣氛一片歡騰。

▲▼2022高雄雙舞台跨年卡司盤點。（圖／高雄市政府提供）

▲2022高雄蓬萊舞台跨年卡司盤點。（圖／高雄市政府提供）

今晚蓬萊舞台由天團「浩角翔起」與Sandy吳姍儒擔任主持人，已囊括7座金鐘獎，十足金光閃閃。卡司邀請陳零九、邱鋒澤「九澤CP」開場，3座金曲獎得主「神級搖滾教父」伍佰&China Blue倒數前壓軸獨家演出，倒數後由雙金（金曲、金音）肯定的滅火器樂團，將2022年首唱獨家獻給高雄。

獲金曲肯定的台語歌王許富凱與客語歌手吉那楊淑喻，以及「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯、金鐘綜藝主持人炎亞綸、金鐘「國民姐姐」曾沛慈與「破億神曲製造機」Kimberley陳芳語，在蓬萊舞台陪您一起跨年。更邀請女神級卡司到蓬萊舞台尬場，包括「第一代玉女掌門人」蘇慧倫、金鐘「全方位國民女神」安心亞、金馬「全方位女神」郭書瑤同台飆唱。

▲▼2022高雄雙舞台跨年卡司盤點。（圖／高雄市政府提供）

▲2022高雄高流舞台跨年卡司盤點。（圖／高雄市政府提供）

主創作的高流舞台邀請「全方位藝人」蔡昌憲搭檔「紅毯女神」瑪麗主持，由「新生代樂團」吾橋有水開場，「嘻哈金曲新人王」ØZI壓軸陪伴粉絲跨年倒數；跨年後「金曲歌后」魏如萱帶來超過40分鐘的精彩表演，陪大家一起歡度新年。

此外「金曲金馬原創歌曲嘻哈才子」李英宏、「嘻哈金曲歌王」Leo王、「全能創作才子」蕭秉治、「金馬獎最佳原創電影音樂獎得主」法蘭、受金曲及金音獎肯定的客語歌手米莎、「金曲創作型樂團」棉花糖、「雙主唱樂團」Crispy脆樂團，共11組歌手接力陪伴粉絲迎接新年。

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
快訊／羅志祥現身！睽違1年半「全黑西裝」霸氣炸裂舞台　 10
蘇慧倫唱一半「遭攝影機擊中頭」！瞬間消音蹲地　忍痛摸頭畫面曝
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南好Young跨年演唱會high翻全場　黃偉哲介紹第1在地職籃隊台鋼獵鷹

陳其邁倒數狂飆《當男人》金句　「高雄你比我想的閣較偉大」嗨翻

全台唯一摩天輪浮空煙火　飆放劍湖山世界

高雄跨年超熱鬧！雙舞台晚會＋五月天　高捷運量破21萬人次

台南跨年演唱會high翻全場　黃偉哲歡迎過年到台南吃喝玩樂

台南「好YOUNG跨年演唱會」開唱2萬人次湧入　黃偉哲：台南跨年最精彩

真5G超猛！高雄跨年許富凱、蔡昌憲「異地合唱」　網驚：完全沒累格

「搖滾基隆大步走」跨年晚會　入場防疫及交通資訊一次掌握

全國賽德克族祭儀暨競賽　林務局供柳杉木材供原民重建傳統住屋

撐過停水+疫情　髮品業者2022春夏趨勢會「春迴」登場

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

怪手小巷裡施工突然「界外安打」　直行騎士遭挖斗擊落...重摔倒地

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

鐵皮屋大火！他英勇救出90歲翁　再返火場慘吸大量熱濃煙昏厥亡

6歲女兒想紅！拍片熱舞遭搶戲　後方爸「賣力狂扭」網目光全看他

碩士情侶家暴弒父！社會局稱：遲未聲請保護令　竹科弟出面打臉

台南好Young跨年演唱會high翻全場　黃偉哲介紹第1在地職籃隊台鋼獵鷹

陳其邁倒數狂飆《當男人》金句　「高雄你比我想的閣較偉大」嗨翻

全台唯一摩天輪浮空煙火　飆放劍湖山世界

高雄跨年超熱鬧！雙舞台晚會＋五月天　高捷運量破21萬人次

台南跨年演唱會high翻全場　黃偉哲歡迎過年到台南吃喝玩樂

台南「好YOUNG跨年演唱會」開唱2萬人次湧入　黃偉哲：台南跨年最精彩

真5G超猛！高雄跨年許富凱、蔡昌憲「異地合唱」　網驚：完全沒累格

「搖滾基隆大步走」跨年晚會　入場防疫及交通資訊一次掌握

全國賽德克族祭儀暨競賽　林務局供柳杉木材供原民重建傳統住屋

撐過停水+疫情　髮品業者2022春夏趨勢會「春迴」登場

海運年終40月「長榮航勤僅1萬」！員工轟被當志工團　公司說明了

台南好Young跨年演唱會high翻全場　黃偉哲介紹第1在地職籃隊台鋼獵鷹

A-Lin 2022年首唱！　前奏一下全場尖叫...感性喊話粉絲

101跨年夜上網流量高10倍！中華電信一晚寄2千萬簡訊

侯友宜「最美背後靈」加入國民黨！戴湘儀曝參戰新莊可能性

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉：好帥

陳其邁倒數狂飆《當男人》金句　「高雄你比我想的閣較偉大」嗨翻

義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

羅志祥衝下台合照！退場前「3次90度鞠躬」　網改觀讚：很成功耶

快訊／義大璀璨跨年煙火疑釀火警　民眾搭摩天輪驚見火光急扣119

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

地方熱門新聞

雙舞台＋五月天　高捷運量破21萬人次

許富凱、蔡昌憲真5G異地合唱沒累格

屏東跨年K歌之夜　玖壹壹嗨唱壓軸

台南好YOUNG跨年演唱會2萬人湧入

全台唯一摩天輪浮空煙火飆放

竹縣元旦升旗　 紀念包、口罩限量索取

西螺大橋跨年晚會＋元旦健行封閉19小時　雲林警出動56人力交管維安

台南跨年演唱會high翻全場

台南跨年將施放煙火

2022年桃園市升旗典禮+健走　楊梅區展開

老媽照護病兒身心俱疲　暖警幫送返家

搖滾基隆大步走跨年晚會　交通資訊一次掌握

2022竹市元旦升旗公開三大亮點

這是真的！彰化阿公開價18,000元徵女伴

更多熱門

相關新聞

全台唯一摩天輪浮空煙火飆放

全台唯一摩天輪浮空煙火飆放

「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2022年跨年「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」是全台唯一摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀8分8秒璀璨演出，約近萬人前來劍湖山世界體驗煙火與無人機的震撼，遊客齊聚摩天輪下大聲呼喊倒數，揮別2021High迎2022年。

蘇慧倫跨年與鴨子共舞　熱唱經典名曲嗨翻粉絲…「瞬間變大型KTV」

蘇慧倫跨年與鴨子共舞　熱唱經典名曲嗨翻粉絲…「瞬間變大型KTV」

安心亞高雄跨年「0防護性感炸裂」　大開Y字腿放送美臀告別2021

安心亞高雄跨年「0防護性感炸裂」　大開Y字腿放送美臀告別2021

許富凱高雄跨年演出「公開示愛」　台下粉絲嗨翻了

許富凱高雄跨年演出「公開示愛」　台下粉絲嗨翻了

許富凱、蔡昌憲真5G異地合唱沒累格

許富凱、蔡昌憲真5G異地合唱沒累格

關鍵字：

高雄跨年晚會高雄跨年2022跨年跨年晚會

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥來了！元旦霸氣炸裂舞台　10萬觀眾嗨了

五月天跨年唱一半「工作人員突墜落舞台」！

蘇慧倫唱一半「遭攝影機擊中頭」！瞬間消音蹲地

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

五月天砸5000萬線上免費唱　周杰倫憑空出現

62歲阿美族歌手赴陸唱跨年：我們有個家，名叫中國

台北101煙火看這　祝讀者新年快樂

女大生「請喝酒能亂性」　真被性侵死床上

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

人潮回不來！北市跨年晚會塞不滿　北捷運量衰退60萬人次

羅志祥「復出就是壓軸」！激動：新開始

周杰倫年末突宣佈喜訊！

五月天演唱會　工作人員摔下傷勢曝

孫淡妃元旦準時放閃　1個月前才認愛⋯嘴對嘴親男友

跨年前先看！「4生肖」注意血光之災

更多

最夯影音

更多
Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台
台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面