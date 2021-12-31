史上最誇張！高雄雙舞台跨年拚場　陳其邁飆金句倒數

記者賴文萱／高雄報導

高雄史上最誇張雙舞台跨年晚會，有主潮流的「蓬萊舞台」及主創作的「高流舞台」，共23組卡司橫掃34座金獎（金鐘、金曲、金音、金馬），含金量高到破表。而2021年最後重要時刻，高雄市長陳其邁也上台一起陪伴民眾倒數。

▲2022高雄蓬萊舞台跨年卡司盤點。（圖／高雄市政府提供）

今晚的高雄跨年晚會演出卡司橫跨流行、嘻哈、電子、搖滾、民謠等類型，歌曲語言融合國語、台語、客語等，展現台灣音樂創作的豐富多元，更由民視、華視攜手首創雙無線台、雙製播、雙舞台，也呼應「2022台灣燈會在高雄」衛武營、愛河灣雙場域。

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蓬萊舞台由天團「浩角翔起」與Sandy吳姍儒擔任主持人，已囊括7座金鐘獎，十足金光閃閃。卡司邀請陳零九、邱鋒澤「九澤CP」開場，3座金曲獎得主「神級搖滾教父」伍佰&China Blue倒數前壓軸獨家演出，倒數後由雙金（金曲、金音）肯定的滅火器樂團，將2022年首唱獨家獻給高雄。

獲金曲肯定的台語歌王許富凱與客語歌手吉那楊淑喻，以及「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯、金鐘綜藝主持人炎亞綸、金鐘「國民姐姐」曾沛慈與「破億神曲製造機」Kimberley陳芳語，在蓬萊舞台陪您一起跨年。更邀請女神級卡司到蓬萊舞台尬場，包括「第一代玉女掌門人」蘇慧倫、金鐘「全方位國民女神」安心亞、金馬「全方位女神」郭書瑤同台飆唱。

▲2022高雄高流舞台跨年卡司盤點。（圖／高雄市政府提供）

主創作的高流舞台邀請「全方位藝人」蔡昌憲搭檔「紅毯女神」瑪麗主持，由「新生代樂團」吾橋有水開場，「嘻哈金曲新人王」ØZI壓軸陪伴粉絲跨年倒數；跨年後「金曲歌后」魏如萱帶來超過40分鐘的精彩表演，陪大家一起歡度新年。

此外「金曲金馬原創歌曲嘻哈才子」李英宏、「嘻哈金曲歌王」Leo王、「全能創作才子」蕭秉治、「金馬獎最佳原創電影音樂獎得主」法蘭、受金曲及金音獎肯定的客語歌手米莎、「金曲創作型樂團」棉花糖、「雙主唱樂團」Crispy脆樂團，共11組歌手接力陪伴粉絲迎接新年。

▲2022高雄雙舞台跨年晚會號稱史上最誇張。（圖／高雄市政府提供）

另外，好評如潮的聖誕主燈展演，也加入跨年倒數，從晚間6:30起到凌晨01:00每半小時一場。會場周邊不提供停車位，市府協調捷運、輕軌延長營運至凌晨2點、台鐵加開班次營運至凌晨2點半，呼籲觀眾搭乘公共運輸前往跨年。

前往蓬萊舞台的民眾可搭乘捷運至橘線O1西子灣站或輕軌C13駁二蓬萊站、C14哈瑪星站，沿臨海新路、蓬萊路步行抵達會場；前往高流舞台的民眾可搭乘輕軌至C11真愛碼頭站或捷運O2鹽埕埔站，沿大勇路、公園路步行前往。市府更於七賢、蓬萊路口的「高雄港牌樓」加開散場接駁車，歡迎市民朋友多加運用。