直擊／高雄輕軌、捷運人潮大爆發　雙舞台跨年估湧20萬人嗨倒數

▲2022高雄雙舞台跨年晚會號稱史上最誇張。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄史上最誇張雙舞台跨年晚會，有主潮流的「蓬萊舞台」及主創作的「高流舞台」，共23組卡司橫掃34座金獎（金鐘、金曲、金音、金馬），含金量高到破表。警方預估，晚會現場將會湧進20萬人齊聚倒數，目前周邊捷運站、輕軌站也湧入大量人潮，已啟動三階段交通管制。

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▲▼高雄雙舞台跨年晚會，周邊人潮大爆發 。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨著跨年晚會即將登場，《ETtoday東森新媒體》直擊，在晚會周邊的捷運站包含西子灣站、鹽埕埔站、以及輕軌C12駁二大義站等已開始湧入滿滿人群，輕軌列車上內乘客也塞爆，不少人擔心越晚人越多，下午就提早到駁二、棧貳庫以及大港橋周邊逛逛，順便提早卡位。

▲▼高雄雙舞台跨年晚會，輕軌、捷運站人潮爆發 。（圖／記者賴文萱翻攝）

而傍晚西子灣周邊也有許多民眾來到防波堤想看2021最後的夕陽，可惜今天雲層太厚看不到。現場年輕妹說，是有點可惜啦，但三五好友坐在一起聊天，吹風看海感覺一樣很棒，期望明年會更好。

▲▼西子灣湧入等待2021最後夕陽的民眾，可惜今天雲層太厚。（圖／記者吳世龍攝）

今晚蓬萊舞台由天團「浩角翔起」與Sandy吳姍儒擔任主持人，已囊括7座金鐘獎，十足金光閃閃。卡司邀請陳零九、邱鋒澤「九澤CP」開場，3座金曲獎得主「神級搖滾教父」伍佰&China Blue倒數前壓軸獨家演出，倒數後由雙金（金曲、金音）肯定的滅火器樂團，將2022年首唱獨家獻給高雄。

▲2022高雄蓬萊舞台跨年卡司盤點。（圖／高雄市政府提供）

獲金曲肯定的台語歌王許富凱與客語歌手吉那楊淑喻，以及「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯、金鐘綜藝主持人炎亞綸、金鐘「國民姐姐」曾沛慈與「破億神曲製造機」Kimberley陳芳語，在蓬萊舞台陪您一起跨年。更邀請女神級卡司到蓬萊舞台尬場，包括「第一代玉女掌門人」蘇慧倫、金鐘「全方位國民女神」安心亞、金馬「全方位女神」郭書瑤同台飆唱。

▲2022高雄高流舞台跨年卡司盤點。（圖／高雄市政府提供）

主創作的高流舞台邀請「全方位藝人」蔡昌憲搭檔「紅毯女神」瑪麗主持，由「新生代樂團」吾橋有水開場，「嘻哈金曲新人王」ØZI壓軸陪伴粉絲跨年倒數；跨年後「金曲歌后」魏如萱帶來超過40分鐘的精彩表演，陪大家一起歡度新年。

此外「金曲金馬原創歌曲嘻哈才子」李英宏、「嘻哈金曲歌王」Leo王、「全能創作才子」蕭秉治、「金馬獎最佳原創電影音樂獎得主」法蘭、受金曲及金音獎肯定的客語歌手米莎、「金曲創作型樂團」棉花糖、「雙主唱樂團」Crispy脆樂團，共11組歌手接力陪伴粉絲迎接新年。

另外，好評如潮的聖誕主燈展演，也加入跨年倒數，從晚間6:30起到凌晨01:00每半小時一場。會場周邊不提供停車位，市府協調捷運、輕軌延長營運至凌晨2點、台鐵加開班次營運至凌晨2點半，呼籲觀眾搭乘公共運輸前往跨年。

前往蓬萊舞台的民眾可搭乘捷運至橘線O1西子灣站或輕軌C13駁二蓬萊站、C14哈瑪星站，沿臨海新路、蓬萊路步行抵達會場；前往高流舞台的民眾可搭乘輕軌至C11真愛碼頭站或捷運O2鹽埕埔站，沿大勇路、公園路步行前往。市府更於七賢、蓬萊路口的「高雄港牌樓」加開散場接駁車，歡迎市民朋友多加運用。