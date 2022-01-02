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朴槿惠特赦後就出書！「獄中書信」登熱銷第2名　各種謠言一次澄清

▲▼南韓時任總統朴槿惠2016年11月底在青瓦台召開對國民談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓時任總統朴槿惠2016年11月底在青瓦台召開對國民談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統朴槿惠因犯下「閨蜜門」干政案、收受多位國情院長特別費等，不僅於2017年3月總統一職遭到彈劾罷免，還於同月開始入獄接受審判、服刑。如今，文在寅政府的新年特赦令於去年12月31日0時生效，而朴槿惠在獄中與支持者們交換書信的內容也被集結成書，同月30日起在一般通路上公開販售。

根據韓媒《韓聯社》、《中央日報》，朴槿惠出版的自序書籍「不是對誰都會心生思念」（그리움은 아무에게나 생기지 않습니다，暫譯）集結其在獄中與支持者們交換的各種書信，她在信中透露慘遭彈劾罷免、入獄服刑的心聲，以及解釋世越號事件等各種疑雲，另外她也針對時任首爾中央地檢廳長尹錫悅表達不滿，如今尹錫悅代表最大在野黨國民力量參選下屆總統。

韓媒《News1》指出，書籍一出版便登上教保文庫、Yes24、阿拉丁（알라딘）等網路書店的綜合銷售排行榜第2名。

▼朴槿惠《不是對誰都會心生思念》在首爾光化門教保文庫販售。（圖／CFP）

▲▼朴槿惠《不是對誰都會心生思念》在首爾光化門教保文庫販售。（圖／CFP）

▲▼朴槿惠的「獄中書信」被集結出版成書。（圖／翻攝自教保文庫）

▲朴槿惠的「獄中書信」被集結出版成書。（圖／翻攝自教保文庫）

該書依照時間點分為4個章節，分別是第1章2017年－天崩地裂之年、第2章2018年－永無止盡的等待、第3章－2019年，看見希望、第4章2020年－還有、還未，該書由近來在政壇與社會上引起各種爭議的「縱橫研究所」（가로세로연구소）負責出版。

朴槿惠在書中首先針對崔順實所涉及的「閨蜜門」干政案嚴正表示，「我可以具體澄清的是，我從未出任何為誰爭取利益的那種醜事。」

　＊總統一職遭彈劾
 「謊言雖然可以短暫遮蔽人們的雙眼、雙耳，達到欺世盜名的目的。但我深信，只要時間一過，真相必定會坦露於世。」（第19頁）

「就如『正義與真相必然會被揭露，多行不義必自斃。歷史正在證明一切！』這句話所說，只要默默承擔、忍耐，我認為真相必會坦露於世。雖然在形式上具有合法的姿態，但若在實質上喪失正當性，則恐怕無法稱為法治主義吧」（第71頁）

「我之所以即便受盡許多屈辱，還是選擇接受一周以內4次的『殺人審判』，是因為我仍深信司法選擇站在正義的一方。但事實總是與我的期待相違背，以一堆不像話的理由追加發布羈押令狀（指首爾中央地方檢察廳長、現國民力量總統候選人尹錫悅），於是我判斷（法庭審判）只是為了得出以既定的事實結論，因此我認為出庭審判已不再有任何意義，我向律師們傳達我的意見。我深信，真相會在未來歷史的法庭上被揭開。」（第35頁）

▼朴槿惠2013年2月宣布就職總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼朴槿惠2013年2月宣布就職總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼朴槿惠2017年3月被彈劾罷免後，黯然入獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴槿惠2017年3月被彈劾罷免後，黯然入獄。（圖／達志影像／美聯社）

當時檢方針對朴槿惠追加發佈羈押令狀時，首爾中央地方檢察廳長是尹錫悅，在朴槿惠被彈劾罷免總統一職、羈押入獄時，尹錫悅引導檢查小組偵辦朴槿惠、崔順實，之後因獲得文在寅賞識平步青雲，一路升至首爾中央地方檢察廳長、甚至成為檢察廳長。

不過，因文在寅政府主張進行「檢警改革」，將部分檢方權力分配給警方，激起尹錫悅反對、並與時任法務部長秋美愛對立，才加深尹錫悅與文在寅兩人之間的矛盾，之間還一度被秋美愛提出停職處分，檢察廳長任期結束後，尹錫悅選擇加入國民力量、宣布參選總統。

《韓聯社》分析，朴槿惠在獄中書信堅稱自己是清白的，並指出檢方追加發布羈押令狀，此後更讓她在獄中足足待了4年9個月，成為朴槿惠「憎惡的對象」，如今此段話被外界認為是暗批尹錫悅，該段發言恐怕會造成泛保守陣營（國民力量）分裂，使其欲達成「政權輪替」的願望破滅。

▲南韓世越號。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014年4月16日世越號沈船，事後朴槿惠被指消失7個多小時後才現身。（圖／達志影像／美聯社）

　＊世越號事件
 「世越號觸礁沉船當天的狀況太過怵目驚心，現在回想起來還是覺得非常沉重。那一天，我因為身體狀況不太好，待在（青瓦台）官邸接獲相關報告。雖然世越號沈船當天關於我的各種謠言抹黑、惡意栽贓誣衊被廣為流傳，不過我深信真相的力量，因此始終保持沉默。我沒有任何要隱藏的事、也沒有需要隱藏的理由。我相信，未來隨著時間流逝，會揭開何為真實、何為謠言。」

　＊其他各種謠言
 南韓媒體人朱鎮宇（주진우，音譯）於2016年11月曾與另一知名媒體人暨主持人金濟東（김제동）在日本早稻田大學向當地韓籍留學生、僑民演講，當提到朴槿惠、崔順實一案時曾表示，「檢方偵辦的案情只有十分之一，之後會搜出威而鋼、搜出毒品，還會有（朴槿惠）有關的性愛錄影帶。」

朴槿惠在信中針對該事表示，「先前有聽過兩人的對話內容，雖然用難以出口的各種低級難堪的內容嘲弄、羞辱我，因為並非事實，所以我不太在意。他們所說的已被證實為造謠，我認為很多人已經知道他們醜惡的行徑。」（第91頁）

先前有消息指出，朴槿惠入獄後體重暴跌30多公斤，對此朴槿惠表示，「看守所禁止從外部搬進飲食，然後有消息指出我體重掉了30公斤，是沒有那麼誇張啦，我想可能是有人誤傳，聽到誇張的消息。」（第276頁）

▲▼緬甸翁山蘇姬曾於2013年1月前往首爾會晤朴槿惠，如今翁山蘇姬因軍方政變而被逮捕服刑，朴槿惠則被文在寅政府特赦。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸翁山蘇姬曾於2013年1月前往首爾會晤朴槿惠，如今翁山蘇姬因軍方政變而被逮捕服刑，朴槿惠則被文在寅政府特赦。（圖／達志影像／美聯社）

　＊為總統任期時的政績做辯護
 「就任總統期間，雖然沒有蓋出顯眼的建築物、或是華麗的地標，但我致力於制定各種政策，讓全國民眾能夠活得舒服、過得幸福。」（第48頁）

　＊文在寅政府時的各種議題
 「謊言雖能暫時騙取民眾，但無法持續永遠地騙下去！聽到李明博前總統入獄的消息，我感到很難過。」（第66頁）

「我也在這裡（看守所）聽到我國（南韓）公務員在北韓海域遭到射殺，屍體被焚燒丟棄的消息。（中略）但無論何種理由，北韓惡劣的行徑無法被原諒，是反人類倫理的犯罪行為，未來這些加入犯罪行徑的北韓人士皆得付出合理的代價。」（第284頁）

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