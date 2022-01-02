金正恩新年首個公開行程！率官員參謁太陽宮　曝北韓今年施政方向

▲金正恩於2021年12月27至31日主持勞動黨第8屆第4次全員會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（1）日率領勞動黨的幹部與官員，前往平壤錦繡山太陽宮參謁，這是他新年的第1個對外公開行程。從2013年至今，除了2018年由崔龍海代為參謁以外，金正恩每年元旦皆選擇前往太陽宮的永生洞參謁祖父金日成、父親金正日，而2017年甚至有妻子李雪主陪同出席。

另外，金正恩以頒布去年底的勞動黨第8屆第4次全員會議的結論文，來取代發佈元旦新年賀詞，其中內容多半是新冠防疫、經濟與糧食計畫，至於對南韓、美國等外交關係，以及國防武力發展等類似訊息則並未對外透露。

北韓官媒《朝中社》今（2）日在報導中指出，「朝鮮勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長、敬愛的金正恩同志於主體111年（2022）1月1日前往錦繡山太陽宮」，此次同行的官員有勞動黨政治局常務委員崔龍海、趙甬元、金德訓、朴正天，以及其他中央指導機關成員。

▲金正恩2022新年元旦率領眾官員參謁錦繡山太陽宮。（圖／路透社）

金正恩從去年12月27至31日親自主持勞動黨第8屆第4次全員會議，為時5天，是過去以來最長的紀錄。此次全員會議聚焦北韓國內經濟、防疫等內政問題，將防堵新冠疫情視為國家最優先事業、同時制定出10年農業計畫，解決糧食供應問題，儘管預估提到對南韓、對美國等外交政策問題，不過討論結果並未透過官媒對外公開。

南韓將於今年3月舉行總統大選、並於5月舉行就任儀式，也就是說文在寅政府將於5月結束任期、由新上任的政府所取代，共同民主黨（現執政黨）候選人李在明、國民力量（最大在野黨）候選人尹錫悅都有當選可能。金正恩在會議上提出戰略方向，分析如何應對周邊環境與北南（南北）關係，並直言國際局勢詭譎多變。

對此，南韓《韓聯社》預估，北韓短期內應不會輕易重啟與中國、俄羅斯之間等外部交流和貿易，有相當大的可能性繼續維持所謂「自力更生」的經濟發展政策；而南韓統一部與統一研究院則分析，北韓未來在2022年將會更加專注內政、經濟問題，而2022年北韓的政治基調是，如何加強團結體制內部。

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