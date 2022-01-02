快訊／新年第1天螺絲鬆了！南韓軍方：身分不詳人士成功潛入北韓

▲身分不詳人士1日晚間越過軍事分界線鐵柵欄潛入北韓。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

才在2022新年第一天，南韓軍方的螺絲就都鬆了！南韓聯合參謀本部今（2）日上午稍早表示，監視設備捕捉到一名疑似是南韓籍的身分不詳的人士昨（1）日晚間9時20分從江原道東部前線的軍事緩衝區（DMZ），爬上鐵柵欄，逃離南韓、潛入北韓（朝鮮）。早在3個多小時前就有跡象，然而軍方卻反應遲鈍，更因作戰失敗而坐視其潛入北韓。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部相關人士表示，儘管投入作戰人力，卻還是於晚間10時40分看到該名人士越過軍事分界線（MDL），成功潛入北韓境內，「基於保護我國國民的立場，今早已透過東海地區軍事聯絡頻道向北韓發送通知文。」

該名人士補充，「科學化警戒監視裝備（監視器）曾於同日晚間6時40分捕捉到其越過一般前哨（GOP）的畫面」；這顯示了，從晚間6時40分身分不詳人士越過鐵柵欄、一般前哨起，直到軍方派出人力進行搜索逮捕作戰的3個小時之間，南韓軍方完全不知情有人試圖闖過軍事分界線潛入北韓。

軍方解釋，儘管（科學化警界監視裝備）監視器有捕捉到該畫面，但負責管控該裝備的監視兵卻未在第一時間認知到此情況，之後在重播監視畫面時才驚覺看到有人試圖越過鐵柵欄。

報導指出，目前尚未掌握到該名人士的確切生死，而北韓軍方也未有特別的動向。

據悉，先前隸屬於南韓海洋水產部的40多歲李姓公務員2020年9月搭乘漁業指導船在西海（黃海）最北端的小延坪島海域時失蹤，最後才被爆出在北韓領海遭北韓軍方以防疫為由槍殺身亡；同年7月，也曾有一名脫北者從仁川江華島月串里（월곶리）排水溝成功重返北韓，當時北韓當局宣稱該名脫北者疑似染疫，驚動最高領導人金正恩召開非常擴大會議，轉換至最高的防疫層級，還因此封鎖開城，南韓軍方直到北韓報導後才掌握事態嚴重性，引起輿論撻伐。

另外，此次發生「成功潛入北韓」事件的部隊，由於須同時管控江原道險峻的山勢、以及狹長的海岸，因此類似的管疏失、管控鬆散的問題層出不窮，從近兩年來看，2021年2月一名北韓籍男子穿上蛙鞋，從江原道高城郡統一展望台附近海岸、透過排水溝進入南韓；2020年11月也有一名北韓籍男子成功越過前線鐵柵欄，並逃至距一般前哨（GOP）南方約1.5公里處，直到經過14個小時30分鐘後才被南韓機動搜索隊發現。