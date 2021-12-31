朴槿惠特赦令生效！支持者「激動落淚」放鞭炮慶祝　花環擠滿醫院

▲南韓前總統朴槿惠今年7月20日曾住進首爾聖母醫院接受治療，12月31日0時特赦令生效後仍未對外公開露面。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統朴槿惠入選文在寅政府新年特赦名單後，於今（31）日凌晨0時起特赦令正式生效，首爾看守所所長俞泰吾（유태오）親自前往三星首爾醫院，將印有「赦免、復權狀」的A4紙張遞給朴槿惠，同時撤離駐守在病房外的3至4名戒護人力，醫院外圍聚集大批死忠支持者流淚呼喊、揮旗，還送來了1千多個花環。

根據《韓聯社》，朴槿惠因肩膀手術舊傷復發疼痛、腰間盤、牙齒腐爛難以咀嚼等健康問題從11月22日轉院至三星首爾醫院保外就醫，原本建議住院集中治療6周以上，如今預計住院治療至明年（2022）2月2日。

即便特赦令生效後，朴槿惠還是選擇不對外向媒體露面，除了接見辯護律師柳榮夏（유영하）與其他少數人以外，一般政界人士謝絕來訪，應該是考量到健康因素。朴槿惠曾透過律師向外界支持群眾致謝，表示將會努力恢復身體健康、儘早公開向全國民眾露面道謝。

▲南韓保守陣營支持者30日聚集在三星首爾醫院，慶祝前總統朴槿惠特赦令生效。（圖／達志影像，下同）

朴槿惠的健康因素，使文在寅政府決定在最後一刻將其納入新年特赦名單。南韓法務部長29日透露，「已經再次看過醫院3個科別的意見書，其實那根本不能夠算的上意見書，而是診斷書。內容包括在首爾聖母醫院的住院、治療等過程，成為決定赦免的因素。」

A4大小的「赦免、復權狀」內記載著朴槿惠的姓名、身分證字號、罪名、刑期等資料，經過法務部、大檢察廳、首爾看守所，再轉交給朴槿惠。朴槿惠獲得特赦後不必再回到首爾看守所收拾、打包個人物品，而是經由法律代理人親自轉交。而依法律規定，任期結束前遭到罷免成功的朴槿惠喪失享有前總統一切禮遇的資格，不過隸屬於青瓦台的總統警護處依舊得負責朴槿惠的基本隨扈任務。

一聽到朴槿惠終於將重獲自由，許多支持群眾從昨（30）日晚間10時起便手揮太極旗（南韓國旗）、螢光棒，甘願冒著零下的酷寒低溫擠滿三星首爾醫院外圍，片歡聲雷動，不僅失聲落淚、還有人高興到放鞭炮慶祝，其中很多還是60歲以上的高齡人士。祝賀朴槿惠獲特赦的花環排在醫院人行道長達250公尺，上面寫著祈求朴槿惠總統恢復身體健康、恭喜恢復自由之身。

我們共和黨（우리공화당）表示，花環已超過1200多個。黨代表趙源震（조원진）從昨（30）日晚間11時30分便在醫院正門前召開記者會。

另外，朴槿惠在獄中層與支持者交換書信，其相關內容集結成書《思念不是任何人都有的》（그리움은 아무에게나 생기지 않습니다，暫譯），內容包含朴槿惠2017年被彈劾罷免、入獄的心聲，12月30日開始在一般通路銷售，預計明年1月3日統一出庫。

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