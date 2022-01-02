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1月星座運勢排行！這3人「工作大卡關」慘淪倒數　你上榜了嗎

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲12星座在2022第1個月運勢如何呢？排行榜一次看。（示意圖／資料照）

文／小孟老師

本月進入2022年，新的一年大家最關心的木星這顆福星進入了雙魚座，這也代表這一年雙魚座的人、事、物會是被放大的一年，尤其是跟弱勢團體的一些新聞這一年會特別的頻繁的發生，又或者跟宗教，靈性的相關新聞也會特別的多，這對大家來說也是靈性提升的一年，可以多注重身心靈這相關的資訊。

另外土星依然落在水瓶，2022年還有許多的傳統的制度受到一些挑戰，對某些人來說是一個不得不改變的年，要學會進步才能在這個世界生存，在這後疫情時代每個人都回不去過往的生活模試，接受當下情勢的改變，才能看到新希望，雖然這個過程會讓人感到有點辛苦，但只要熬過就是一個新局面。

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Top12水瓶座：時好時壞，耐心不足

水瓶座本月職場運勢，木土星同時落入你本命宮，會讓你有種時好時壞的感覺，雖然沒有到完全的不順，但有時進行一些事物時會讓你覺得力不從心，這個時候的你對自己需要多點耐性，其實旁人都肯定你的工作能力，但有時是你自己對自己要求太高，所以導致壓力有點太大，放鬆點表現會更好。

財運方面，正財旺可以多發展薪資福利這部份。

工作運勢：★★
愛情運勢：★★
幸運色：黑
貴人：雙魚
小人：獅子

Top11射手座：變化較多，切勿投資

射手座本月職場運勢，這個月會感受到工作的變化非常多，雖然你還是能夠應付，但有時太過突然的轉變還是會影響自身的心情，這個月面對任何的變化一定要處變不驚，另外工作可能做轉換的朋友們，你們在談的條件跟當初說的前後可能也會有一些差別，若是有這樣的情況時，建議在談工作前有一個文件聲明來約束彼此一些規定，會是比較有保障的。

有情人者最近在相處上容易看彼此不順眼的感覺，給彼此一些獨處自由的空間可能會比較愉快。理財方面，以不變應萬變比較好。

工作運勢：★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：桃紅
貴人：摩羯
小：水瓶

Top10金牛座：有志難伸，懷才不遇

金牛座本月職場運勢，工作上容易碰到一些難解的事，一個部份可能是因為工作項目難度太高，讓你在完成度上會有一些難達成。另外，你的主管對你也以比較嚴格的方式在管理，所以有時候會覺得有志難伸的感覺，若想變動工作的金牛朋友們，這個月要走按兵不動路線，若是你一定要換，那要找有過相關經驗的工作才行，若是想嘗試不一樣的，反而挫敗感會更多。

有情人者最近情緒會比較失落，因為在工作上沒有成就感，導致在相處上有點難搞，需要讓自己放鬆才是。財運方面，以保守理財，不要做風險太大的投資。

工作運勢：★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：粉紅
貴人：處女
小人：摩羯

▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲主管對你超嚴格，工作上有種有志難伸的感覺？（示意圖／pakutaso）

Top9巨蟹座：注意細節，可以存股

巨蟹座本月職場運勢，這個月工作上容易會有粗心大意的情況，若是你沒有細心處理一些跟數字日期有關的事物，反而容易會有重覆性的錯誤發生，所以需要多加注意這些細節的問題。另外，在職場上會有一些對你不錯的人出現，若是你有需要分擔工作或幫助的地方，可以多找這些人協助，他們會對你有助益。

有情人者最近容易會有情緒化的表現，在談重要事情時不要在情緒起伏下去談，容易造成雙方誤會不愉快。財運方面，利用存股的方式來操作對你比較好。

工作運勢：★★★
愛情運勢：★★
幸運色：水藍
貴人：天秤
小人：雙子

Top8處女座：困難較多，注意人際

處女座本月職場運勢，土星進入你的工作宮位會讓你覺得碰到的事情有難上加難的感覺；另外，在上司面前也容易有不討喜的感覺，因為你想要據理力爭一些事，反而讓雙方的合作氣氛變得更不好，這個部份可能要好好思考怎麼跟上司與同事相處比較好。另外，這個本月也不適合作變動工作事宜，保守就好盡本份、好好把當下任務完成即可。

有情人者最近會覺得你有點難相處，但那是因為你在工作上的不如意的情緒影響了你另一半，工作是工作還是要跟感情情緒分開，不要遷怒另一半。理財方面，不宜太過衝動行事，花錢要有計劃性。

工作運勢：★★
愛情運勢：★★★
幸運色：咖啡
貴人：牡羊
小人：射手

Top7天秤座：前途茫然，工作倦怠

天秤座本月職場運勢，最近工作上會有一些茫然的感覺，不是你的工作表現不好，而是每天日復一日的感覺，會讓你覺得重覆性太高沒有新鮮感，所以你需要去學習一些新的事物，來擴展一些自己的視野，讓自己再發展一些新事物。另外，想變動工作的朋友，此時也不宜變動，因為沒有目標容易亂投標，反而沒有好的工作機會，還不如踏踏實實完成目前該做的事宜就好。

有情人者最近與另一半相處上會有一些小困難，兩人容易抓著彼此的小毛病在不愉快，各讓一步較好。財運方面，先前有做投資理財，這個月會看到不錯的效果，請持續。

工作運勢：★★★
愛情運勢：★★
幸運色：水藍
貴人：天秤
小人：雙魚

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲天蠍壓力大到爆，需要給自己一些時間沉澱、放鬆。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

Top6天蠍座：停滯不前，壓力較大

天蠍座本月職場運勢，工作上容易會有停滯不前的感覺，然而上司雖然看重你，但給你的任務也是相對困難度很高，所以需要給自己一些沉澱時間，好好思考下一步工作計劃是什麼才好，若是一味接受工作上來的壓力，沒有特別去反應，反而會容易受到不公平待遇，要注意一下。

有情人者最近相處上會有點悶悶的，兩人需要安排一些小旅行讓兩人都開心的旅程，這樣才能穩固關系。理財方面，勿做風險高的投資，容易會有損失。

工作運勢：★★
愛情運勢：★★★
幸運色：白
貴人：處女
小人：巨蟹

Top5獅子座：適合轉換，得到機會

獅子座本月職場運勢，工作機會非常的多，這個月對於想轉換工作的朋友們，是一個好的消息，你的角色對大家來說是很搶手的，所以你也有權利去選擇想要的工作機會，另外只要有面試機會你就好好表現即可，不用得失心太重反而更有機會錄取。

在情感方面有情人者最近會覺得另一半很重要，過去總是在忙自己的事情忽略對方的感覺，其實給彼此一些空間是不錯的選項，兩人的信任感也會更好。理財方面，野心不宜過大，穩固投資其實就可以累積財富。

工作運勢：★★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：白
貴人：處女
小人:巨蟹

Top4雙子座：無所不利，突破困境

雙子座本月職場運勢，工作上最近有種無往不利的感覺，你的表現很受上司與同事的肯定，另外你想要表達的意見想法，在工作上也很容易被採用的感覺，是很被看重的一個狀態。另外，想變動工作的人，這個月也很適合看一些與國外或外商公司的機會，這對你來說是一個突破成長的一個可能性，可以挑戰看看。

情感方面有情人者這個月容易會為了一些小事而吵架，兩個人相處需要多點耐心才可以。財運方面，適合多種投資理財的方式，可以多多研究。

工作運勢：★★★★
愛情運勢：★★
幸運色：黃
貴人：巨蟹
小人：牡羊

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲牡羊座容易因為工作忙而忽略與另一半的相處，口角因而增多。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

Top3牡羊座：貴人較多，突破以往

牡羊座本月職場運勢，這是一個表現亮眼的月份，你的長官主管會是你的貴人，也因為如此，這個月需要多跟這些人的關係來往更加的穩固，才會對你的工作會有幫助。另外，想變動工作的牡羊朋友們，這個月也適合突破以往的格局看工作，也許你對自己沒有太大信心，但是會有不錯的機會出現。

情感方面有情人者，最近容易因為工作繁忙而忽略另一半，所以還是要多點關心讓對方知道你在乎。財運方面，不適合衝動消費應做好理性的花錢計劃。

工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：紅
貴人：天蠍
小人：金牛

Top2摩羯座：工作繁忙，受到肯定

摩羯座本月職場運勢，這個月群星落入你的命宮，你會覺得這個月有特別被關注跟繁忙的感覺，你的工作認真的態度很受大家的肯定，這個月你很適合為自己爭取一些什麼，若是想要薪資福利更上一層樓的朋友們，這個月可以利用過往的成績來做要求，也許不一定會讓你滿意的程度，但至少有為自己爭取是好的。

在情感方面，你會感受到另一半對你的需求，而你也適合好好回應對方的心情，這樣對你們兩人都能增進感情。財運方面，木星進入財帛宮，對你在正財上很有幫助，適合多做業績的月份。

工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：灰
貴人：水瓶
小人：天蠍

Top1雙魚座：受到肯定，企圖心強

雙魚座本月職場運勢，熬了很久木星今年來到你們的本命宮，這是一個好消息，你在工作上的表現，有愈來愈被看到肯定的感覺，你可以趁這波時間好好表現自己。另外，想變動工作的朋友們，這個月也很適合變動，會有不錯的機會可展現，在面試的過程中一定要有企圖心的感覺，讓對方感受你對這份工作的熱誠，這樣錄取機率大大提升。

感情方面有情人者需要對另一半有耐心，你會感受到對方的不安全感，某種程度上是因為你太優秀，所以對方有一些自悲感，需要安撫對方一下。理財方面，雖然有一套自己的理財想法，但還是要保守才能存到錢。

工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：白
貴人：雙子
小人：天秤

本文經授權轉自：小孟老師星座塔羅牌之清水孟

小孟老師。（圖／本人提供）

▲小孟老師。（圖／本人提供）

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