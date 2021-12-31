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尾牙表演只有她不用！主管「眼光上下打量」曝超扯原因　惹怒全場

▲▼喝酒,啤酒,應酬,正妹,OL,喝醉（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲公司的尾牙表演，只有她不用上台。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

歲末年終將至，準備迎接尾牙季，許多公司已經開始著手規劃節目和摸彩，也有不少老闆會要求員工準備一段節目，炒熱現場氣氛，一名女員工表示，上週部門的所有女員工都收到通知單，要求在尾牙時準備一段表演，唯獨她沒有收到，詢問主管後收到的回覆讓她超錯愕。

原PO在Dcard上發文，之前待的公司有規定，尾牙要分組上台表演，因此在面試這間公司時，有問過人資「尾牙需不需要表演」，人資愣了5秒後回應不用「尾牙吃飯就好」。不過，上週部門的所有女生都收到尾牙表演通知單，有規定妝容、服裝、表演內容等，只有她沒有收到。

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同事覺得很奇怪，於是詢問主管「為什麼只有她不用表演」，主管則表示「因為她身材不好，長得也不好看，就不用了！反正表演了也沒有人想看！」還轉過頭對笑著對原PO說「尾牙只有妳不用表演喔！很棒吧！」原PO內心傻眼無極限，也幽默自嘲，「我還不知道，長得又胖又醜還是種優勢呢」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲主管表示，因為原PO身材不好，表演了也沒人看。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友們也覺得很扯，「雖然逃過一劫，不過這樣講話也太離譜」、「想不到身為主管階層，還說得出這種話」、「這麼爛的人當自己主管你還受得了喔」、「這可以告公然侮辱了吧」。

也有網友抨擊要求員工表演的尾牙文化，「特別討厭尾牙還要表演的，尾牙是犒賞員工的，怎麼變成取悅老闆了」、「除非有錢或假，不然我也不想表演」、「反正能逃過一劫就好，要表演的公司真的很爛欸，除非自己很樂意上台表演拿紅包啦，不然尾牙還要當小丑真的很煩」。

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