《華燈初上》12星座代表人物公開！她「絕不輕易相信別人」

▲《華燈初上》夯爆！12星座代表人物大公開。（圖／百聿數碼提供）

文／星座專家白瑜

疫情期間宅在家追劇《華燈初上》可說是人氣最夯的台劇，人生策略師&星座專家白瑜出版《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》指出，人生最不容易的地方，就是在學會感受這個世界之後，還要再來接受自己的平凡。但「平凡」這個事實，哪能那麼容易讓人接受呢？然後，我們把這個疑問交給了「愛情」，希望自己在愛情裡是最獨特的那顆星。以下，星座專家白瑜根據《華燈初上》角色性格與愛情觀，幫大家解析中的12星座代表人物。

羅雨儂「Rose」／林心如飾演／牡羊座

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★愛情送分題—牡羊互動起來直接不造作、內心又細膩，這樣的個性，對於任何人都是可愛的！

給牡羊的建議，牡羊的保護色就是什麼都可以靠自己、什麼都可以算了。但事實上，有誰能看到你在意不得了的心情？沒有人吧？不要暗自啜泣。甩掉你的保護色吧！這個爭強好勝的保護色，可能保住你的面子，卻讓你失去接近幸福的機會。

牡羊，你可以獨自完成一件事：決定接受一個人、決定離開一個人、為了目標去挑戰生命中的難題。但經營一份「值得互相信任」的關係，卻需要兩個人共同努力。你表面上想要「一」的乾脆俐落、落棋無悔。但我相信，你更想追求跟「二」有關的依戀、安全感、小確幸……。

蘇慶儀「Sue」／楊謹華飾演／天秤座

★愛情送分題—天秤平常就會找很多事來玩。他喜歡過節、製造浪漫和驚喜，天秤根本就是戀愛模範生！

給天秤的建議，天真無邪的隨便相信別人，或者遇到不順心的事情來點情緒化的反應，這些都不是天秤平常的作風。也就是說，天秤平常就會把自己維持在一個進退有據、知性優雅、彬彬有禮的狀態。當然啦，想也知道這樣久了會很累。畢竟不是每時每刻都在做公關。所以天秤也會為自己預留紓壓的時間，特別是既有品味又有放鬆效果的酒，就是很好的紓壓方式。小酌怡情，只要對酒不反感，天秤常常都會想小酌一下放鬆心情。好在天秤喜歡品酒微醺，他喝酒並不是為了借酒裝瘋。借著微醺的感覺，天秤只想要當一個討人喜歡的小可愛。

江翰／鳳小岳飾演／水瓶座

★愛情送分題—水瓶座看人、看事有自己的一套價值觀，個性獨立，果斷灑脫，任何難題放在他們那裡總是能找出幾種方法來解決。是個厲害的神隊友喔！

給水瓶的建議，水瓶喜歡戀愛的感覺。他喜歡跟自己的同溫層在一起，其他人就不管。所以聊著來的時候，水瓶座就會像孩子一樣很開心，他會常常出現在你面前。一旦他對自己的表現有點失望，或者是感覺扛不起那麼重的責任，那麼他就會一秒消失，躲起來獨處一陣子。跟水瓶相處，你最好要學會「通靈」！在需要跟水瓶好好溝通的時候，他通常會玩消失。等他出現的時候，也不會解釋太多。他覺得自己並沒有做什麼不好的事，就算爽約，也沒什麼。

水瓶的自信來自於，一旦想好了，就會貫徹始終。能一針見血，就絕不拖泥帶水。別人基本上是沒什麼機會改變他已經認定的想法。尤其在感情中，這部分的個性需要特別注意和微調。

▲水瓶座代表是江翰，別人無法改變他已經認定的想法。（圖／Netflix提供）

潘文成／楊祐寧飾演／摩羯座

★愛情送分題—摩羯個性踏實、思維理性、重承諾。摩羯就是行走的許願池、現實中的阿拉丁神燈，對責任任勞任怨絕不推託。是值得信賴的伴侶。

給摩羯的建議，人生不可以有危險，這就是摩羯畢生的心願。也就是說，摩羯座是有十足的掌控慾望，在所有星座裡面他是最沒有彈性、最想要一手掌握乾坤的星座。內心這麼有張力的摩羯座，平常就活得比別人累，所以真的需要動腦的時候，他們反而沒什麼心機。簡單來說，摩羯不喜歡老謀深算，他比較喜歡憑實力說話。

摩羯其實也不想得這麼重的疑心病，但是要說服他，需要長時期的表現，否則，不要對他說：「相信我。」當然，小心謹慎的摩羯也就比較容易緊張。這種沒來由的緊張，源自於他覺得人生根本沒有「幸運」這件事，人生必須努力，多勞多得。個性這麼剛烈，當然，讓他全然把自己交給愛情就很難。

王愛蓮「愛子」／郭雪芙飾演／天蠍座

★愛情送分題—天蠍愛一個人的時候魅力爆棚：甜言蜜語、美食攻略、解救難題、危機處理，天蠍樣樣用的得心應手，被天蠍愛上絕對被寵上天！

給天蠍的建議，天蠍很渴望成功，希望自己有所成就。平常他們都在汲汲營營忙著重要的事。工作、愛情、家庭、娛樂，一個都不能少。天蠍就是這麼貪心。要，就要做到底！對於愛情和家庭，天蠍更是這樣。而且天蠍也很需要自己的舞台，做自己的事、達成自己的成就、為自己增加信心，這是他一定要追求的。喜歡思考、喜歡為未來鋪路，想為自己的人生負責，想要過高品質的生活，這都是他想要的。

當天蠍的犧牲與付出如果不被尊重，那就是「道不同不相為謀」─你怎麼想，我無所謂，我可以不要你給我的一切，但同時，你也會失去一個真正能幫你居安思危、未雨綢繆、全力支持你的好夥伴。這就是天蠍的心聲。天蠍清晰的思維實在令人佩服。

何予恩／張軒睿飾演／雙子座

★愛情送分題—雙子座天生活潑大方。生活裡面的柴米油鹽，經過雙子座的一番料理，可以變得好玩又有樂趣。而且不時能收到他們精心準備的小驚喜喔！

給雙子的建議，感情對於雙子來說，似乎是一件相對簡單的事。兩個人只要有機會開始互動，有藉口可以互相接近，就是建立連結的機會。不過，雙子不擅長把控的，就是對於自己內心情緒的表達。有時候反應過慢，有時候又有點過度急躁，還有時候顯得過分自我和固執。

為什麼特別說這一點呢？因為日常生活中的雙子是進退得宜的，把自己的情緒起伏掌握的非常完美。這會造成戀愛對象對雙子的高期待，期待雙子可以在戀愛中，能表現出一樣的高情商。但，雙子一旦認真起來，有時候因為反應慢半拍而累積過多的情緒；有時候又會因為急於表達自己的感受而過於自我，忽略了對方的立場。

▲阿季對於在意的人全心付出、沒有怨言。（圖／翻攝自《華燈初上》臉書）

季滿如「阿季」／謝瓊煖飾演／雙魚座

★愛情送分題—雙魚懂浪漫也懂妥協。對重要的人，總是全心付出沒有怨言。雙魚很堅強也很好哄，是集可愛與強大於一身的美好存在。

給雙魚的建議，雙魚是很好相處的人。基本上只要你提出想法，他什麼都好。也不是說雙魚人人好，沒有主見和分辨力，而是說，雙魚覺得，只要是想法，他都想聽一聽，只要有機會，他都想試一試。他願意給出最大的誠意，他希望感情能和睦相處就不要針鋒相對。

不過雙魚脆弱起來，就會變得完全不一樣。他容易感受到絕望，也擅長逃避，也會在不敵低潮的時候沉迷……平日看起來活躍的雙魚，他的另一面是非常沒有自信的。他不是沒有能力拿回尊嚴和自信。他只是傻傻的相信，內心如果變得太強大，他就再也沒有藉口去尋找心裡嚮往的愛情。

中村正男「中村先生」／加賀美智久飾演／獅子座

★愛情送分題—老練而有智慧、心胸寬廣、心懷天下、喜歡分享，還能夠自娛自樂。獅子基本上符合「積極心理學」裡樂觀積極、有理想的人，值得好好相處。

給獅子的建議，獅子私底下也有不想被看到的一面：孤僻、冷漠、愛忌妒、佔有慾強，還寂寞不堪，這些只有他本人清楚。自信樂觀是做給別人看的面具。尤其經歷過感情低潮中的獅子，更是「可遠觀不可接觸」，他習慣把自己和別人之間隔一層屏障。不管是戴面具，還是逞強愛面子，又想跟人接觸，又想把自己和別人隔離開。這就是愛情裡獅子真正的樣子。

獅子就是這樣─陽光寫在臉上，苦放在心裡。想要接近驕傲的獅子、想要了解真實的獅子，就必須先讓他覺得你夠好。打開心去認真相處，先不要看自己表現的夠不夠完美，而要更重視兩個人之間的互動有沒有夠自然、夠舒服，這才是獅子要注意的。

黃百合「百合」／謝欣穎飾演／處女座

★愛情送分題—處女座，日常的個性實際、內斂又理性，平常一絲不苟很會察言觀色。但放鬆的時候，處女座好奇、愛玩又喜歡求新求變，會是穩定又有趣的好伴侶喔！

給處女的建議，處女座認為的感情，既要有感情中的默契，還要有物質上的安全感。沒有感情的默契，就代表兩個人之間互相不在乎對方，更沒有要有心維護好一份關係。沒有物質上的保障，生活中的任何小事，都很可能引發兩個人之間無端的爭執猜疑。

處女座一旦找到心儀的對象，像故事中百合喜歡上牛郎男友亨利，但後來又發現男友其實是利用她來販毒。身為處女座的內心，不是馬上分手，而是會「天人交戰」一番，而往往她最後的決定還是要跟這個人在一起。畢竟符合處女座龜毛要求的人是少之又少。所以，當這個男生跟她相處得很好，讓百合覺得是一個可以定下來、有安全感的關係，她就會很想把握。

▲處女座代表百合平常一絲不苟，但放鬆時，好奇、愛玩又喜歡求新求變。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

亨利／王柏傑飾演／巨蟹座

★愛情送分題—巨蟹天生溫和，沒有距離感，再加上言行細膩體貼，為人帶來知心的親切感，非常受大家的歡迎喔！

給巨蟹的建議，巨蟹的世界需要放很多感情，譬如談情說愛、看星看海、讀書寫字，多少有點「自閉呆」的症頭，陷在自己的世界裡感嘆人生，常常淪陷在胡思亂想中。但要知道，巨蟹不只是水象星座，只知道壓抑自己而已。巨蟹還是開創性的星座。

「被動但骨子裡又感覺必須要做點什麼」就是巨蟹情緒的來源，躊躇不前的矛盾源頭，到忍不住了，終於想要發洩情緒的時候，巨蟹的動力才會被喚醒。但這種時候去處理事情，很可能會因為情緒化而把小事變大、一發不可收拾。作為另一半，要小心翼翼呵護巨蟹的敏感多疑，確實蠻辛苦的。巨蟹自己也要有所覺悟喔！

李淑華「花子」／劉品言飾演／金牛座

★愛情送分題—金牛穩重、確定感強，給尊重的空間，感情經得起考驗，這是少有的珍貴品質，值得被好好珍惜！

給金牛的建議，金牛喜歡自己一個人在深夜思考。因為金牛的節奏比別人慢。了解自己的感受、了解自己的慾望、對一段感情的想法，這些感知都比別人來得慢一點。這就導致，當金牛還在思考心裡答案的時候，很可能就先被別人誤會了。誤會你無心經營關係、誤會你過於驕傲固執。

金牛，雖然你常常一個人，但是並沒有在和自己好好相處。為了加快了解自己的感受，放下那些無謂的焦慮。來回回想、思索、追問是沒有效率的。不如，開發自己的興趣，做點你覺得有趣的事。當你發揮自己創造力的時候，也是打開心，從不同角度超越問題的時候。金牛，和自己好好相處，讓你的生活更有趣一些吧！

▲金牛座代表花子的感情經得起考驗，是少有的珍貴品質。（Netflix、百聿數碼提供）

林雅文「雅雅」／江宜蓉飾演／射手座

★愛情送分題—射手座有才華、顏值高、精力旺盛、充滿好奇心。射手容易讓周圍的人變得開心，有他在，生活變得有趣多了！

給射手的建議，射手座表面上是愛自由、喜歡無拘無束，但他很想知道自己應該情歸何處，茫茫人海，哪裡才是他的港灣。所以，射手浪跡天涯，是為了回家；喜歡無拘無束，是為了找到歸屬。

射手對於感情，懷著期待，懷著敬畏，更有遇到就想相處一下的豪放。雖然不知道激情之後，能不能長出盼望已久的那份歸屬感，但他認為如果不去嘗試，就可能永遠找不到。尤其是射手年輕的時候，他有著深深的寂寞和渴望，急於找到歸屬感又很怕失去自己。所以射手需要很多空間去消化這種矛盾心理帶來的內耗。內心漂泊的射手就像流浪的小動物，如果沒有準備好，絕對不會輕易相信別人。

本文摘自：白瑜／《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》／時報出版