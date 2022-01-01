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2022年3星座桃花運最旺　金牛第一名，連財運也跟著來

文／李靜唯老師

2021年底，蕾神之槌對抗宏慌之力，一齣離婚劇引爆多少感情焦點討論，2022年到底哪個星座感情運最好呢？跟印度神童阿南德同樣學習印度吠陀占星的李靜唯老師分析，2022年包括吠陀金牛、吠陀天蠍跟吠陀處女紛紛入榜。

李靜唯老師特別提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

▲吠陀占星圖 。（圖／李靜唯老師提供）

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

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2022年吠陀占星感情運最旺前三名星座

No.3 處女座（9/15-10/14）

2022年5月木星進入雙魚之後，對已婚或已經有對象的處女座來說，感情會更加溫，尤其是越到2022年底，越有水乳交融的感覺。單身的吠陀處女，也有機會碰到想讓你成家或想穩定下來的對象，但要注意舊情人或前夫的糾纏，甚至為了孩子分分合合也是有可能。

吠陀處女2022年6月之後，要注意工作或財務壓力，雖然2022年桃花運不錯，但經濟上還是有可能碰到困境，有機會碰到老朋友或舊情人開口借錢，建議想清楚再說，因為基本上吠陀處女2022年整年的運勢都比較偏弱，沒有偏財運。

▲2022年桃花運最佳的星座。（圖／翻攝自免費圖庫pexels，下同）

No.2 天蠍座（11/15-12/14）

2021年情感起伏頗大的吠陀天蠍在今年飽受情緒困擾，健康方面要注意生殖系統跟腦神經衰弱，但恭喜的是，2022年5月後計都羅喉兩大凶星不再打吠陀天蠍的夫妻宮，感情運可望大幅好轉，好好維繫婚姻關係，心情也會相對變好，但要小心婚外桃花的誘惑，別陷入悲情的關係中。

單身的吠陀天蠍，也可望在新的一年5月之後有機會談戀愛或脫單，透過貴人或人際網路遇到一個可以給你浪漫感覺的人，但前提是要多擴展朋友圈，宅在家裡自怨自艾是不會讓你遇到對象的，雖然2022年5月以前，吠陀天蠍沒有出門的衝動，但一定要逼自己走出去才有新機會。

2022年下半年土星進入夫妻宮，長年累積的家庭跟工作合作問題可能會一併爆發，需要創新跟改革，不妨整理一下居家或辦公室環境幫自己轉運，因為基本上2022年下半年，吠陀天蠍的貴人運跟偏財運還是很強的。

No.1 金牛座（5/15-6/14）

金牛座在新的一年，終於脫離了低潮，不但盤據財運第二名的寶座，感情運也是第一名。尤其2022年5月以後，幸運之星木星進入雙魚，已婚的金牛座會找回失去很久的幸福感，夫妻之間會有更多的溝通，建議夫妻可以共同去上一些成長課程或安排旅遊機會，讓彼此有更多精神層面的交流，關係會更親密。

另外，單身的金牛座朋友在2022年，也有機會透過朋友、社群或人際網絡迎來桃花，邂逅到喜歡的對象。但提醒已婚者可能會面對外來的桃花誘惑，要好好把持住，才不會好運變壞運。吠陀金牛的人跟子女的關係也會在2022年年底變得更好。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

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