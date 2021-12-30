水逆要來了！命理師曝12星座趨吉避凶撇步　「這4星座」將苦盡甘來

▲2022年將有4次水逆。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

2021年進入尾聲，新的一年即將到來，值得注意的是，2022年水星將有4次逆行，第一次在1月14日登場，如果想要讓自己的整體運勢提升，必須妥善面對，這會是個蹲下躍起的一年。易經財經專家陶文就分享，12星座該如何面對接下來的挑戰。

陶文在時報出版的《2022虎年開財運賺大錢》提到，「Just do it！」這個運動品牌廣告詞，十分有意境，意思是「去做，就對了！」也就是2022年的流年。同時，他提醒可以參考（國曆1月份）各星座運勢，如何有效地趨吉避凶。

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▲易經財經專家陶文提醒12星座運勢。（示意圖／翻攝自pexels）

白羊座：建立正確金錢價值觀，財務規劃是重點

金星逆行，即便是新年新希望的期間，還是要留意金錢的妥善管理。另外要注意，人多的地方不要去。投資求財部分，可以關注國際財經的動向。

金牛座：擺脫綁手綁腳的繁文縟節，大膽嘗試重新布局

規劃是為了提供自己明確的方向、策略和節奏，這是個絕佳執行規劃的時機點，不應該出現任何重要變動。

雙子座：主動學習提升格局，用科學管理自己改寫人生

偏財運勢十分理想，值得加把勁努力為農曆過年營造大紅包。火月會相，影響事業宮磁場，合作案件稍安勿躁為宜。事業運勢頗佳，安排學習的課程，今年可望蛻變翻身。

巨蟹座：工作事業有揚升，貴人集結好運自然來

四星連結的天象出現在貴人宮位，保持謙虛學習的心，是積累貴人籌碼的大好機會，不過重要合作案件最好在月中水逆之前定案。

獅子座：轉型嘗試難免水土不服，為新模式默默奮鬥

工作上的好運勢就是一種新的期待，新年度的事業若想要轉型，是個值得著手規劃的時候。由於木星剛剛移位，夥伴之間的溝通需要耐心。

處女座：愛情是雙向交流因付出而得到，在雙人互動中盡力扮演好角色

三星匯聚，有愛人的多愛一些，有伴侶的可以更甜蜜，其餘部分則讓生活更精彩。投資求財運勢頗為理想，逢高納財為先。

天秤座：感情找回自信與魅力，健康可能會流失

新年新希望是構築個幸福的家，而執行的好時機在上半月。健康磁場並不理想，減少外出的機率，即便勢在必行也需要做好防疫工作。

天蠍座：建立家庭橫向整合人際，不想受限轉型自立

2022是天蠍的開運年，本月的主軸運勢在於家庭，因此大利搬家、入宅、修造與購屋置產。愛情運雖然理想，不過重要事務與抉擇最好在月中前完成。

射手座：財運有投機性的財務收入，貴人扶持提升氣勢旺

新年迎接新氣息，最好的策略就是走出戶外，從倒數計時開始，進入人群迎接貴人氣息。財利運勢頗優，逢高調節獲利為先，為了是避免月中之後因為水逆而引起的變數。

摩羯座：問你以前努不努力，把握機會搏出好成績

從四星連結而磁場又理想看來，容易擁有個幸運的流年。不過14日開始水逆，健康的維護也隨之重要起來。

水瓶座：貴人就是護身符，急事緩辦欲速則不達

今年的第一次水逆，出現在本命宮位，時間是14日至下月4日，除了謹言慎行，重要抉擇與異動也需要緩一緩。不過貴人能量明顯，專家朋友的意見值得參考。

雙魚座：把握機會創造命運，變局中仍努力前進搏出好成績

新年新希望，願有多大，力量就有多強。心想事成的能量正巧在這個時候獲得開啟，請為未來的這一年許下心願，設下目標。值得一提的是，水逆14日開始上場，因此許願愈早愈好。

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