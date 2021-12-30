明天跨年3招開運「一路旺到2023年」！想脫單…只要帶一張黃紙

▲想要好運到，命理老師教你跨年3招開運。（示意圖／ETtoday攝影中心攝）

生活中心／綜合報導

明天（31）就是2021年最後一天，準備拋開低潮，迎接新的一年到來！然而在2022年每個人都有新的期許，想脫離單身、賺大錢還是祈求平安健康就是福？命理專家小孟老師在臉書分享「3種開運大法」，只要趁著跨年這天在手裡握鈔票、黃色紙或是礦泉水，包你「一路旺到2023年」。

小孟老師分享開財運法、愛情桃花轉運法及健康轉運法，供大家依個人需求選用，若貪心3個都想要，他建議可同時做，但擇一效果較強：

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1. 開財運大法：

跨年當天準備2022元，在跨年倒數時抓著這些錢，並冥想「鈔票掉滿地」，就能在新的一年大發八方財。

2. 愛情桃花轉運法：

在跨年前準備一張黃色色紙，並在色紙裡畫一個圓，黃色為虎年開運色，因老虎身體為黃色、圓則代表正緣。只要在跨年倒數時握著圓圈色紙，再冥想「一大堆玫瑰花」，就能在2022年找到正緣，脫離單身。

3. 健康轉運法：

想祈求身體健健康康，可以在跨年前準備一瓶礦泉水，於瓶身綁一條白線代表純白潔淨之水，倒數時握著這瓶水冥想「天使前來」，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下即可好運連連，身心獲得舒緩。

★民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。