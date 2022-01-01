快訊／義大璀璨跨年煙火疑釀火警　民眾搭摩天輪驚見火光急扣119

▲高雄義大跨年煙火之後，義大八街疑似發生火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市義大世界施放完跨年煙火之後，驚傳天悅飯店後方，也就是義大八街疑似有火警，據了解是有正在搭乘摩天輪的民眾打電話向119來報案，表示有看見火光，目前警消人員已經趕往處理，發現是廢棄板模在燃燒，而這起火警不排除是因為施放煙火所造成的。

▲高雄義大跨年煙火秀之後，義大八街傳出火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄義大跨年煙火秀之後，義大八街傳出火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）