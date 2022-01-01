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台中跨年夜大亂鬥！　國旗不敵長刀圍毆砍殺2傷

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

▲黑色背心男子手持長刀朝被害人猛砍。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區中清路上一家連鎖咖啡店外，12月31日晚間9時許發生鬥毆事件。有民眾將過程拍下上傳臉書社團，約5名男子與另3名男子起衝突，5人的一方手持長刀朝被害人身上猛砍，3人一方則有人拿起國旗反擊，但仍有1名男子被打得倒地不起，隨後5名犯嫌疑發現有路人報案，乘車逃逸。初步了解，雙方疑似有債務糾紛，目前警方已掌握涉案人身分，全力追捕犯嫌到案。

整起案件遭民眾拍下PO上臉書社團《爆料公社二社》，影片顯示，包括身穿黑色背心男子在內的5人（下稱甲方）正在追打另3名男子（下稱乙方），黑色背心男子手持長刀將乙方1名身穿灰色上衣的男子砍倒在地，乙方另1人遭甲方追打，倒地後背心男又拿刀朝他腿部猛砍。此時乙方其中1人拿起國旗反擊，但又被甲方踹至一旁，而灰色上衣男子趕緊逃往道路中央，卻又遭甲方拿起物品砸得倒地不起。

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

▲乙方人馬拿起國旗反擊。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

最後甲方疑發現有人報案，慌忙坐上車逃逸，全部過程約50秒，開心的跨年夜卻上演全武行，讓拍攝民眾看得心驚膽跳，驚呼連連。

據悉，乙方其中2人受有刀傷，但意識清醒，案後自行就醫，幸無生命危險。警方已掌握犯嫌身分，正以監視器追查車輛，初步了解鬥毆起因是債務糾紛，詳情還須進一步釐清調查。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲中清路上一家連鎖咖啡店外跨年夜發生鬥毆事件。（圖／記者白珈陽攝）

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