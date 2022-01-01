10顆漲1元！　今起5大通路賣洗選蛋要逐顆「噴印溯源」

▲買回噴上溯源洗選蛋不用擔心會放到過期。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

為防問題蛋並確保食安，今（1日）起超商、超市、量販店、大賣場及網購5大通路，販售洗選蛋都要「噴印溯源」，還能看到是有機或放牧生產外，消費者最關心的包裝期限、有效日期皆一目了然呈現。不過，成本增加，台北市蛋商同業公會理事長高傳謨受訪表示，1顆增加1角，消費者不用太擔心荷包。

農委會今年9月公告訂定「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」，自111年1月1日起實施。農委會說明，雞蛋每日平均產量11.5萬箱，雞蛋洗選量能，估算占國內每日平均雞蛋產量之比例為 78.1％，國內洗選廠 （場、室）計99家，市售雞蛋洗選率約50%以上。

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▲洗選蛋噴印溯源，能看到是有機或放牧生產。（圖／農委會提供，下同）



買回噴上溯源洗選蛋不用擔心會放到過期，因一定會有包裝、有效日期，登入台灣雞蛋噴印溯源管理系統網頁，輸入雞蛋噴印溯源編碼查詢，也可取得洗選廠（場）與原料蛋來源畜牧場及生產方式等資訊。

成本因噴印和諸多流程增加，末端消費者得多花錢購買，農委會畜牧處科長程俊龍說，生產情形跟消費需求是影響價格最大因素，噴印政策未做，現在市面上蛋品已很分歧，洗選蛋便宜有10顆30幾元，因氣候等產量少問題，也有10顆40、50 元的都有，且還有不同訴求和品牌，10顆賣到80、90幾元，光看洗選蛋就有不同消費需求，此結構不會改變。

▲洗選蛋逐顆噴印標示。（圖／農委會提供）



高傳謨說明，目前洗選蛋占比僅3成，其他如傳統、加工等所需不需噴印約7成，噴印成本當然會增加，包括噴墨耗材、機器設備和人力等一大堆耗損，原則上以一盒有10顆蛋為例，可能「1顆增加1角」，10顆多1元。

程俊龍強調，洗選噴印政策有一重要觀念，生產端經由噴印，管理上自然得篩選，能更精準、精進，雖可能有一些成本增加，但「食安有價」，若不去做這些事，也無法確保蛋的來源。高傳謨認為，噴印對食安確實很有幫助，廠商都很配合政策，至於未來是否全面落實，要思考有些為業務用蛋、加工或市場上販售等，沒有太大意義。

根據農委會規範，必須噴印的除超商、超市、量販店、大賣場及網購5通路外，供應校園食材、國軍副食也得配合，但傳統市場販售、供加工 （液蛋、水煮蛋、滷蛋及茶葉蛋等）使用之原料蛋及業務通路（早餐店、餐廳、烘培）之洗選雞蛋，依規定得不用噴印。