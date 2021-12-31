跨年不怕餓！7-11出動「6大行動攤位」　OKmart餐車賣蛋塔、咖啡

▲7-11在市府轉運站外安排6大行動攤位，不管是想吃關東煮還喝咖啡通通有。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

跨年倒數！時間越晚，信義區人潮越來越多，周邊各大超商也做好備戰工作，其中，7-11就在市府轉運站外設立「6大行動攤位」，販售熱飲、關東煮、咖啡、熱狗、零食等品項，讓民眾跨年之餘也不怕肚子餓，而OKmart則是有行動餐車，提供咖啡和蛋塔，方便民眾購買。

●7-11市捷門市

7-11行動攤位就設在市政府轉運站1樓外，今年一共有6個攤位提供熱飲、咖啡、啤酒、關東煮、烤地瓜、熱狗、大亨堡、暖暖包等品項，還設有座位區供民眾飲食，營業時間將視人潮而定，另外，現場還有特別販售1包200元的福袋，裡頭有糖果、餅乾、零食、水、飲料等品項，總價值超過200元。

▲跨年夜至元旦清晨氣溫偏低，現場也有販售多款熱飲。



▲當然也少不了熱騰騰的關東煮。



▲現場還有特別販售福袋，裡頭有糖果、餅乾、飲料等品項。



●OKmart行動餐車

OKmart信義商圈門市加碼備貨3～4倍，且OKmove行動超商前往信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔、因應疫情及低溫增設「防疫專區」及「暖心專區」，販售醫療用口罩、酒精、濕紙巾及暖暖包等防疫保暖相關商品，，預估業績可較平日長5倍。

▲OKmart行動餐車將開往門市。（圖／OKmart提供）