4大超商跨年備戰一次看！這門市拆門了　行動餐車開賣咖啡、蛋塔

▲以下為4大超商跨年備戰懶人包，信義商圈萊爾富信彩門市今早拆門了。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今（31）天就要跨年了，全台各地皆有精彩跨年活動，而為了因應大量人潮，4大超商也已經準備好了，7-11、全家針對全台跨年活動周邊門市增加貨量和人力，萊爾富信義區1間門市則是拆除大門和冰箱玻璃門等，方便民眾拿取、快速進出，OKmart門市則是有行動餐車，販售咖啡、蛋塔等多樣品項。

●7-11

7-11針對北中南東跨年活動周邊上百間門市全面備戰，除了強化杯裝咖啡、水、飲料、啤酒、零食及便於攜帶即拆即食的微波調理餐點等商品，較平日增加2～3倍的備貨量，跨年日夜溫差大，熱罐飲品、雨具、發熱衣、關東煮與熱狗等熟食商品亦較平日備貨成長；並掌握連假過節人潮，針對風景區、交通轉運及觀光型商場門市等，加強門市備貨與人力支援。

▲全台跨年活動、景點周邊7-11皆增加備貨量和人力。（圖／記者蕭筠攝，下同）



●全家

跨年晚會、觀光景點周邊「全家」店舖全面備戰，台北市信義區是跨年的一級戰區，全家店舖整體備貨量較平常多出9倍，因應跨年活動人潮，人力配置也較平常日增加了10倍。

國道休息區「全家」店舖在鮮食、茶飲、咖啡、袋裝零食等，整體備貨量較平常日增加約3-5成。因應年節即將來臨、民眾南來北往拜訪親友，國道休息區「全家」店舖也推出春節禮盒滿足民眾送禮需求

▲全家備貨量整體多9倍。



●萊爾富

萊爾富將於今（31）日上午10點拆除信義商圈信彩店門市大門、櫥窗玻璃與冰箱玻璃門，同時增加10倍人力、10倍備貨量，以利縮短民眾結帳時間，同時滿足跨年民眾飲食需求。萊爾富也指出，每年跨年約從中午後到元旦凌晨，都是來客高峰期，又以熱食最受歡迎，像是茶葉蛋、現煮咖啡、關東煮、熱狗、飯糰、瓶裝水每年都大賣，甚至可達平日的70倍。



●OKmart

OKmart信義商圈門市加碼備貨3～4倍，且OKmove行動超商前往信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔、因應疫情及低溫增設「防疫專區」及「暖心專區」，販售醫療用口罩、酒精、濕紙巾及暖暖包等防疫保暖相關商品，，預估業績可較平日長5倍。

▲OKmart行動餐車將開往門市。（圖／OKmart提供）