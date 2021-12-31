蛋批發價「每台斤44元」！年節近+天冷雞不下蛋　農委會啟動四措施

▲農委會啟動四措施穩定蛋價。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

年節將屆，物價蠢蠢欲動，農委會近期盤點白鯧魚、乾香菇與雞蛋等三項外界關心的農產品供應情形，農委會指出，今年白鯧進口量較去年增加1255公噸，目前供應無虞，乾香菇近期產地價也與往年同期相近，但雞蛋批發價位於相對高價區，已請產業做好防寒措施，休產母雞投入生產，並請蛋商加強雞蛋各通路調度，雞蛋價格應可持穩。

年節將屆，外界關切白鯧魚價問題，農委會表示，白鯧價格易受海洋捕撈不確定等因素影響，再加上年節前消費者送禮、圍爐聚餐及祭祀等用魚需求增加，而今年白鯧進口量較去年增加1255公噸，冷凍白鯧供應無虞外，也請產銷團體釋出金鯧、紅色吳郭魚、石斑魚(時來運轉)等象徵吉利討喜魚種。

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▼今年白鯧進口量較去年增加1255公噸。（圖／記者許展溢攝）

此外，農委會指出，將在農曆春節前5天，加強調配13處消費地批發魚市場供應量由平日350公噸提升至450公噸，讓年節期間水產品供應充裕，滿足消費者所需。

近期蛋價高漲，農委會分析，雞蛋因來到消費旺季，加上入冬以來氣侯日夜溫差大，造成蛋雞產蛋量下降，市場需求緊俏，目前雞蛋批發價格為每台斤44元，位在相對高價區，農委會啟動四措施，包括「請產業做好生物安全防護與防寒措施，休產母雞投入生產，請蛋商加強雞蛋各通路調度」，充分供應消費者需求，雞蛋價格應可持穩。

至於乾香菇部分，農委會指出，目前正值主要產季，受生育期白天高溫乾燥影響，產量較去年略減2成，但因為新冠肺炎疫情影響，餐廳團膳消費需求略降，整體供需相當，近期產地價格為每公斤900至1200元，與往年同期相近，可充分供應，價格平穩。

農委會強調，目前各項農產品供應充足，為應消費需求量大增，農委會除了持續監控各項物資的價格與供應量，也將以滾動方式加強調節市場供需，確保國人能以合理價格購得所需食材，也呼籲國人多選購當季的國產優質美味農、水、畜禽產品。