　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋批發價「每台斤44元」！年節近+天冷雞不下蛋　農委會啟動四措施

▲雞蛋,超市,選購雞蛋示意圖。（圖／記者李毓康攝）

▲農委會啟動四措施穩定蛋價。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

年節將屆，物價蠢蠢欲動，農委會近期盤點白鯧魚、乾香菇與雞蛋等三項外界關心的農產品供應情形，農委會指出，今年白鯧進口量較去年增加1255公噸，目前供應無虞，乾香菇近期產地價也與往年同期相近，但雞蛋批發價位於相對高價區，已請產業做好防寒措施，休產母雞投入生產，並請蛋商加強雞蛋各通路調度，雞蛋價格應可持穩。

年節將屆，外界關切白鯧魚價問題，農委會表示，白鯧價格易受海洋捕撈不確定等因素影響，再加上年節前消費者送禮、圍爐聚餐及祭祀等用魚需求增加，而今年白鯧進口量較去年增加1255公噸，冷凍白鯧供應無虞外，也請產銷團體釋出金鯧、紅色吳郭魚、石斑魚(時來運轉)等象徵吉利討喜魚種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今年白鯧進口量較去年增加1255公噸。（圖／記者許展溢攝）

▲▼白鯧。（圖／記者許展溢攝）

此外，農委會指出，將在農曆春節前5天，加強調配13處消費地批發魚市場供應量由平日350公噸提升至450公噸，讓年節期間水產品供應充裕，滿足消費者所需。

近期蛋價高漲，農委會分析，雞蛋因來到消費旺季，加上入冬以來氣侯日夜溫差大，造成蛋雞產蛋量下降，市場需求緊俏，目前雞蛋批發價格為每台斤44元，位在相對高價區，農委會啟動四措施，包括「請產業做好生物安全防護與防寒措施，休產母雞投入生產，請蛋商加強雞蛋各通路調度」，充分供應消費者需求，雞蛋價格應可持穩。

至於乾香菇部分，農委會指出，目前正值主要產季，受生育期白天高溫乾燥影響，產量較去年略減2成，但因為新冠肺炎疫情影響，餐廳團膳消費需求略降，整體供需相當，近期產地價格為每公斤900至1200元，與往年同期相近，可充分供應，價格平穩。

農委會強調，目前各項農產品供應充足，為應消費需求量大增，農委會除了持續監控各項物資的價格與供應量，也將以滾動方式加強調節市場供需，確保國人能以合理價格購得所需食材，也呼籲國人多選購當季的國產優質美味農、水、畜禽產品。

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
23歲女神現身《華燈2》！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」
弒父碩士女赴美成川普、巴菲特學妹　閏蜜爆：男友是幹話王
機車沒禮讓！他竟「出手推騎士」下秒淡定離去
快訊／台11線「4車連環撞」！　雙向全堵住
買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」　內行揭2招不怕
姊夫摩鐵硬上小姨子！　孕妻床邊幫脫褲
1張照片感動4萬人！何韻詩哭喊「好愛他」　背後男人身分曝
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

便當吃到菸頭「求償3萬6」控店家很囂張！老闆喊冤曝真相：太超過

3路段紫爆車速「不到20km」　國道6地雷路段壅塞！

台鐵用「陸製煞車皮」有安全疑慮！交長：有測試但用了才知有問題

公費留學考錄取名單出爐　錄取生「這時間前」簽訂行政契約

新北跨年煙火20：22率先全台登場　淡水八里交通攻略

快訊／連假首日火車又壞！台鐵「車輛故障」壽豐=南平延誤

蛋批發價「每台斤44元」！年節近+天冷雞不下蛋　農委會啟動四措施

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」　內行揭2招：不怕買貴　

宜蘭清水地熱遊客爆量　停車場啟動「一出一進」總量管制

連假首日蘇花改蘇澳端湧南下車潮！排隊畫面曝　估午後才紓緩

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

林瑞陽、張庭涉傳銷！26億資金遭凍結　她拍片「臉皮要厚」…網狂酸：確實

父女住加護...家屬不忍說媽死訊　下周火化「恐無法親送最後一程」

台中啃老族碩士情侶檔聯手弒父　深夜堵人、持鐵鎚攻擊山上棄屍

啃老碩士情侶弒父棄屍現場曝　警尋人卡關拜土地公下秒驚見死者

便當吃到菸頭「求償3萬6」控店家很囂張！老闆喊冤曝真相：太超過

3路段紫爆車速「不到20km」　國道6地雷路段壅塞！

台鐵用「陸製煞車皮」有安全疑慮！交長：有測試但用了才知有問題

公費留學考錄取名單出爐　錄取生「這時間前」簽訂行政契約

新北跨年煙火20：22率先全台登場　淡水八里交通攻略

快訊／連假首日火車又壞！台鐵「車輛故障」壽豐=南平延誤

蛋批發價「每台斤44元」！年節近+天冷雞不下蛋　農委會啟動四措施

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」　內行揭2招：不怕買貴　

宜蘭清水地熱遊客爆量　停車場啟動「一出一進」總量管制

連假首日蘇花改蘇澳端湧南下車潮！排隊畫面曝　估午後才紓緩

瀋陽大雪致30多輛車連續追撞　消防急破窗救出2孩童

2022年台股超車港股　謝金河：下一個大變化將發生

黃暐傑冬盟2戰無失分　解決大聯盟全壘打王歐祖納

許瑋甯爆「對戲男演員伸舌」　小S逼問讓女神崩潰了

厄文最快1月客場戰溜馬回歸　美名嘴直言讓他兼職總比缺席好

便當吃到菸頭「求償3萬6」控店家很囂張！老闆喊冤曝真相：太超過

3路段紫爆車速「不到20km」　國道6地雷路段壅塞！

台鐵用「陸製煞車皮」有安全疑慮！交長：有測試但用了才知有問題

德國連2年「跨年禁售煙火」　民眾瘋湧波蘭掃貨！排隊3小時也要買

黃珊珊民調墊底　柯文哲不服氣：其他人能證明可以當好市長？

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

新北聯醫30天內護理師「2死1傷」傳被下封口令　院方回應了

媳婦獲准回家過年　爸媽竟嗆「婆婆要拖敗我們家」

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

哪些工作年薪不到50萬？網淚指1行業

「好市多神物」刷一排等退貨！網怒曝真相

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

水逆要來了！「這4星座」運勢大好苦盡甘來

網曝科技、建設年終也超過10個月

看完電影「1舉動」超多人做！網全氣炸撻伐

酒後找代駕　瘋狂司機飆時速161

更多熱門

相關新聞

你痛恨的香菜營養價值「比蘋果番茄威」！　　

你痛恨的香菜營養價值「比蘋果番茄威」！　　

關於芫荽（香菜），有人超痛恨，但也有人好愛，農委會表示，台灣栽培香菜品種不多，不能不知道的是，富含營養價值，尤其維生素C，比蘋果多3倍，胡蘿蔔素比番茄高出10倍，達人更激推，在香菜火鍋中加皮蛋爆好吃。

1月起買農藥要填「身分證字號」！

1月起買農藥要填「身分證字號」！

明天前只要1招爽拿「2張888元農遊券」！

明天前只要1招爽拿「2張888元農遊券」！

食農教育法草案過初審！陳吉仲吐內心感動

食農教育法草案過初審！陳吉仲吐內心感動

國民黨改變核食立場？　陳吉仲：非常感謝

國民黨改變核食立場？　陳吉仲：非常感謝

關鍵字：

農委會白鯧魚乾香菇.蛋價

讀者迴響

熱門新聞

樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工被記大過

男友私處飄怪味！她崩潰：這物8年沒換

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

鳳梨搬新家！網友見「背景2亮點」驚了：到底多有錢

羅志祥回歸倒數1天！唱跨年被酸「無法舔共才回台」親回應

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

雷／《華燈2》子維真實身世曝光

準備剪卡！2022年殞落神卡　專家點名這張是「重災區」　

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

露奶擺攤賣蛋捲警察管不住　清涼辣妹被騷擾報案

護墊這樣用超NG！婦科醫師揭超可怕下場

大咖男神爆「專找同劇組偷吃」！

女高生編出「花蟹」給對手跳　MONIKA說重話

更多

最夯影音

更多
小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」
長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面