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直擊／信義區2大超商「跨年人潮」曝光！民眾搶買這些東西

▲▼2021 7-11跨年狀況。（圖／記者周姈姈攝）

▲市府轉運站7-11門市還在門口多設一台結帳機，縮短民眾等待時間。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈、林育綾／台北報導

今（31）日就是2021年最後一天，剛好碰上連假，許多民眾一早就出門準備跨年，《ETtoday新聞雲》就直擊跨年一級戰區信義區2大超商，不管是鮮食、水還是麵包通通都準備滿滿的貨量，至於人潮的部分，信義區越晚人越多，而民眾進入超商多以購買茶、水、咖啡和鮮食為主，也有不少民眾選購暖暖包。

記者實際前往市府轉運站內的7-11門市，由於剛好位在市政府捷運站2號出口外，再加上這裡又有轉運站，來來往往的民眾非常多，因此7-11將鮮食、麵包、茶、水、零食等品項補滿整個檯面，而受到東北季風影響，跨年夜到元旦清晨氣溫偏低，因此7-11也準備好滿滿的暖暖包，方面民眾購買。

▲▼2021 7-11跨年狀況。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11門市鮮食、麵包及飲料補滿滿。

▲▼2021 7-11跨年狀況。（圖／記者周姈姈攝）

▲不少民眾一進入門市就先買水。

▲▼2021 7-11跨年狀況。（圖／記者周姈姈攝）

▲跨年夜至元旦清晨氣溫偏低，7-11門市也補足暖暖包，方便民眾購買。

另外，7-11也針對北中南東跨年活動周邊上百間門市全面備戰，除了強化杯裝咖啡、水、飲料、啤酒、零食及便於攜帶即拆即食的微波調理餐點等商品，較平日增加2～3倍的備貨量，並掌握連假過節人潮，針對風景區、交通轉運及觀光型商場門市等，加強門市備貨與人力支援。

至於全家的部分，位於信義區跨年戰區的周邊門市，整體備貨量較平常多出9倍，人力配置也較平常日增加了10倍，而記者就直擊位於ATT 4 FUN旁的全家門市，可以發現鮮食、飲料、麵包的貨量非常充足，記者也發現有不少民眾選購暖暖包禦寒。

▲▼全家便利商店因應跨年人潮，信義區店舖拉高9倍備貨量，人力增10倍。（圖／記者林育綾攝）

▲位於ATT 4 FUN旁的全家也陸續出現人潮。

▲▼全家便利商店因應跨年人潮，信義區店舖拉高9倍備貨量，人力增10倍。（圖／記者林育綾攝）

▲全家門市的貨量也十分齊全。

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