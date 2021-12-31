顏寬恒再追民進黨「同一標準」　點名綠營說清楚8服務處違建

▲台中第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀、台中第二選區立委補選顏寬恒。（圖／記者游瓊華翻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台中第二選區立委補選將在明年1月9日舉行，國民黨候選人顏寬恒遭民進黨抨擊擁有多處違建、顏寬恒日前也反擊民進黨的民代在台中服務處也有多達8處的疑似違建。顏寬恒31日表示，關於他的違建爭議他已經說明清楚要依法處理了，而綠營被點名的8個服務處卻仍未現身說法，「用同一個標準，先說明自己再來批評別人」。

顏寬恒受訪時表示，已經多次強調一切依法處理，經過一個禮拜了（違建爭議爆發），民進黨8個服務處包括民進黨立委蔡其昌、民進黨台中第二選區立委補選候選人林靜儀、基進黨前立委陳柏惟、民進黨台中市議員李天生、民進黨台中市議員王立任、民進黨台中市議員張家銨，他們有出來現身說法嗎？

顏寬恒質疑，請用同樣的標準、請（民進黨）先把自己違建的事情說清楚講明白，是不是該拆就拆？用同一個標準，先說明自己再來批評別人，我們有看到媒體去問他們嗎？我們有看到媒體去問那8個服務處嗎？

顏寬恒強調，「寬恒已經說過，一樣的這些違建都依法處理」，請民進黨的8個服務處先對外說明，媒體有問題也應該去問，問他們這8個服務處要怎麼處理，是不是該拆就拆？

國民黨文傳會副主委鄭照新指出，這8起疑似違建為「陳世凱蔡其昌聯合服務處」、「陳柏惟大肚服務處」、「張家銨大肚服務處」、「何欣純李天生聯合服務處」、「蔡其昌清水中華路服務處」、「蔡其昌楊典忠聯合服務處」、「陳柏惟龍井新庄街聯絡處」、「陳柏惟霧峰服務處」。