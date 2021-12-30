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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「顏寬恒阻擋前瞻、撒麵粉」　民進黨：林靜儀對中二已有充分規劃

▲民進黨「團結挺靜儀，正義一定贏」記者會，林靜儀發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

台中二選區立委補選30日晚上進行電視政見會，民進黨發言人謝佩芬表示，民眾選出立法委員，就是期待能為民理性問政，及為地方建設打拚，但依照媒體近日來披露，顏寬恒擔任立委時，不是為自己家族利益打拚，就是杯葛有利地方建設的預算，像是阻擋前瞻預算，在國會殿堂上潑水、撒麵粉的樣貌，相信大家應該記憶猶新。

謝佩芬指出，前瞻基礎建設計畫，是總統蔡英文為了打造台灣未來30年發展所需的關鍵基礎建設計畫，其中有利台中發展的，包括筏子溪水環境改善計畫、捷運綠線、捷運藍線、山線高架延伸烏日段、海線（大甲追分間）雙軌化等。

然而，謝佩芬表示，像是捷運藍線，地方議員爭取在龍井設置坪頂站，遭到盧市府否決，以及海線鐵路雙軌化，因盧市府不願負擔經費，遭到擱置延宕，卻都看不到顏寬恒積極向盧市府要求與爭取。

謝佩芬表示，這些都是中央希望促進地方發展的重要建設，顏寬恒擔任立委時，先是在立院預算審查時，無理杯葛，在預算通過後，對於盧市府不顧地方建設所需，消極抵制的行為，完全不吭聲，這樣只配合政黨鬥爭，杯葛自己選區建設的候選人，竟還誇口說為地方爭取多少建設預算。

謝佩芬表示，林靜儀因自身具有醫療、公衛的專業，藉由認真的問政、提供建言，有效督促政府在長照、托育等社福政策的推進，讓民眾得到最大的照顧。

此外，為改善中部地區的空污，召開協調會，要求中火降載、減少燃煤發電，建立冬季空污高峰期的降載機制。謝佩芬表示，從這場辯論會，更可以看出林靜儀醫師對第二選區未來建設重點有著充分的了解與規劃，也會竭盡所能為地方爭取建設經費。

最後，謝佩芬說，對比顏寬恒與林靜儀在立院的表現後，拜託台中第二選區勇敢的鄉親，在一月九日的補選投票，一定要站出來投票，另外，在補選投票前最後一週，也要呼籲全國相挺林靜儀的民眾，「一人拉一票」，打電話給中二選區的親友，幫忙催票，一起把有專業能力、真心為地方，4 號溫柔堅定的林靜儀送回立法院。

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