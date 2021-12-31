姊夫邀小姨子摩鐵喝酒再硬上！孕妻床邊幫脫褲　他誆：以為是老婆

▲一名男子和其懷孕的妻子，趁著小姨子酒醉無法抗拒之際，2人竟協力褪下小姨子的下半身衣物，好讓男子對小姨子性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／桃園報導

一名男子和其懷孕的妻子，2019年9月從高雄北上來桃園找小姨子玩，夫妻倆在深夜邀約小姨子前往他們所下榻的汽車旅館喝酒聊天，幾人酒過三巡後，男子竟趁著醉意，對小姨子上下其手；而一旁的妻子見狀竟沒有阻止老公，反而還幫老公一起把妹妹的內褲脫下，讓老公對妹妹性侵得逞。桃園地院審理後，依乘機性交罪，分別判處丈夫和妻子有期徒刑4年和3年6月。

男子和其懷孕的妻子2人在2019年9月時，自高雄北上桃園遊玩，並邀約小姨子來他們所下榻的汽車旅館喝酒聊天，幾人酒過三巡後，小姨子因不敵酒意，躺在床上休息，熟知男子竟趁著酒意開始對著小姨子上下其手，並試圖脫下小姨子的內褲對其性侵，而一旁的孕妻見狀非但沒有阻止老公的惡行，竟然還加入老公的惡行，一起把妹妹的下半身衣物褪下，好讓老公對妹妹性侵得逞。

而小姨子當時雖然酒意上頭，但意識仍相當清醒，見姊夫不斷對其上下其手，但一旁的姊姊見狀不但沒有阻止姊夫的惡行，還默許姊夫的惡行，加上汽車旅館又是獨棟，她不知道能逃到哪裡去，腦袋嚇得一片空白，只好繼續裝睡。隔天姊姊和姊夫竟還不斷詢問她「記不記得昨天發生什麼事？」，她也想要裝沒事，因而只回答「不記得」，直到隔天無法承受情緒而崩潰，最後在同事和家人的陪同下，怒對姐姐和姊夫提告。

庭審時，姊夫向法官坦承確實有和小姨子發生關係，不過當時是因為他酒醉誤將小姨子認成老婆，但姊夫還向法官辯稱，當下2人發生關係時，小姨子還不斷配合他，並環抱他的頸部，才會讓他誤以為懷裡的人是老婆。

桃園地院審理後，認為姊夫和姊姊的辯詞反覆不一，不採信2人證詞，審酌2人明為小姨子的姐姐和姊夫，卻罔顧倫常，趁著小姨子因酒醉入睡不知抗拒時，對其性侵得逞，造成小姨子身心難以抹滅的陰影與痛苦，而姊姊見狀不但沒有阻止老公的惡行，反而還幫助老公，衡量2人犯罪分工情形，且2人犯後仍在飾詞狡辯，男子更辯稱小姨子在案發前主動脫衣要求姊夫幫她「按摩胸部」，至今更未賠償小姨子或取得小姨子的原諒，可見2人未有悔意，依乘機性交罪，分別判處夫妻倆有期徒刑4年與3年6月，全案仍可上訴。