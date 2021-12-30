士林2富商「天母豪宅」性侵醉女　紅外線攝影錄下惡行重判10年

▲2富商聯手性侵，二審重判。（圖／黃克翔攝／替代照，非本文當事人。）

記者吳銘峯／台北報導

知名郭姓骨董商，與好友、證券公司前葉姓董事，參加完拍賣會後共同帶1名女子舉行慶功宴，2人聯手將女子灌醉後，帶回郭男位在天母的豪宅內，輪流性侵女子。事發後2人辯稱是情投意合的3P，但豪宅中的紅外線監視器卻錄下2人犯行。一審將2人均重判10年，案經上訴，高院二審30日維持10年刑度。可上訴。

郭姓骨董商開設文藝店超過30年，在業界頗負盛名，專門經營青銅器、金銀器、玉器、文房雜項、宗教文物，除了在台北市士林區有店面以外，高雄也設有分店。至於葉姓證券商的公司，在他的帶領下也曾經拿下期貨信託事業及期貨信託基金鑽石獎，業界中頗負盛名。由於葉姓證券商喜愛骨董，因此與郭男熟識。

檢方起訴指出，被害人小櫻（化名）因工作關係而認識葉男，2人曾短暫交往，後來她發現葉男已婚，決定與他分手，但彼此間仍有往來。而葉男2016年底應郭男邀約，到台北市松山文創園區參加骨董拍賣會，結束後，2男1女一同到餐廳吃飯，之後又轉往Pub續攤，女子在2人聯手灌酒下，不勝酒力，被載至郭男天母住處。

小櫻意識逐漸模糊，最後遭2人聯手性侵。而小櫻供稱，2人性侵後還拿起酒杯互相乾杯，擊掌慶賀，臉上露出詭異笑容。第二天一早，小櫻清醒後，向2人表達「我要回家」、「帶我回家」等話語，但2人卻二度性侵得逞。小櫻不滿，提出告訴，檢方對2人提起公訴。

法院審理時，2人不否認發生關係，但辯稱是情投意合下發生的3P，沒有小櫻違反意願。但豪宅中的紅外線感應自動監視器，在沒有開燈的狀況下，仍自動錄下3人的動作，因此法院認定2人確實違反小櫻意願而性侵，一審重判2人各有期徒刑10年的重刑。案經上訴，高等法院二審審理後，駁回2人上訴，還是維持各10年的刑度。可上訴。